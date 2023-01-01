Лучани завтра прощатимуться із Героєм Олександром Барановим
Сьогодні, 16:44
У Луцьку завтра, 30 листопада, відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Барановим.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У четвер, 30 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Баранова Олександра Сергійовича (22.01.1984 року народження).
Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Він загинув 24 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.
Поховають Олександра Баранова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У четвер, 30 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Баранова Олександра Сергійовича (22.01.1984 року народження).
Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Він загинув 24 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.
Поховають Олександра Баранова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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