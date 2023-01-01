Лучани завтра прощатимуться із Героєм Олександром Барановим

У Луцьку завтра, 30 листопада, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.У четвер, 30 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Баранова Олександра Сергійовича (22.01.1984 року народження).Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації.24 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області.Поховають Олександра Баранова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.