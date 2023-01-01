На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів
Сьогодні, 17:20
Держпідприємство "Ліси України" прийняло рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій лісової галузі.
Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.
"Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій.
Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надато глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва.
Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, що
правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває", - повідомив гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.
Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті ДП «Ліси України».
Нагадаємо, що ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів.
Перед тим гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення: протягом року служба безпеки підприємства проводила службові розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.
"Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій.
Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надато глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва.
Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, що
правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває", - повідомив гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.
Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті ДП «Ліси України».
Нагадаємо, що ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів.
Перед тим гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення: протягом року служба безпеки підприємства проводила службові розслідування.
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