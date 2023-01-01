На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів





Про це



"Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій.



Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надато глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва.



Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, що

правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває", - повідомив гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.



Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті ДП «Ліси України».



Нагадаємо, що ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів.



Перед тим гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення: протягом року служба безпеки підприємства проводила службові розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держпідприємство "Ліси України" прийняло рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій лісової галузі.Про це повідомляє пресслужба держпідприємства."Як і обіцяв минулого тижня,. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій.Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надато глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва.Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, щоправоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває", - повідомив гендиректор ДП «Ліси України»Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті ДП «Ліси України».Нагадаємо, що ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України",Перед тим гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення: протягом року служба безпеки підприємства проводила службові розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію