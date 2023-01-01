На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів

На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів
Держпідприємство "Ліси України" прийняло рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій лісової галузі.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій.

Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надато глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва.

Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, що
правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває", - повідомив гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.

Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті ДП «Ліси України».

Нагадаємо, що ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів.

Перед тим гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення: протягом року служба безпеки підприємства проводила службові розслідування.

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Теги: Рівненщина, лісгоспи, кадрові чистки
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