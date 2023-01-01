Волиняни завтра зустрічатимуть полеглого воїна Олександра Твердохліба

Волиняни завтра зустрічатимуть полеглого воїна Олександра Твердохліба
На Волині завтра, 30 листопада, зустрічатимуть загиблого військовослужбовця ЗСУ Олександра Твердохліба.

Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.

Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 10:30

«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності та підтримати родину у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України», - йдеться у повідомленні.
Волиняни завтра зустрічатимуть полеглого воїна Олександра Твердохліба

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Теги: загиблі, війна
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