Волиняни завтра зустрічатимуть полеглого воїна Олександра Твердохліба

загиблого військовослужбовця ЗСУ Олександра Твердохліба.



Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.



Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 10:30



«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності та підтримати родину у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завтра, 30 листопада, зустрічатимутьЗСУПро це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 10:30«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності та підтримати родину у цей нелегкий час, гідно зустріти та провести в останню земну дорогу нашого Героя, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України», - йдеться у повідомленні.

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