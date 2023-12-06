На благодійний аукціон виставили футболку із автографом Залужного

Валерія Залужного, його зображенням та написом "Iron general".



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів командир навчального взводу одного із навчальних центрів із тактичної медицини Вадим Франасюк, який вже не вперше ініціює аукціони військових трофеїв задля збору коштів для армії.



"Футболку розміром XL, підписану нашим Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, я буду розігрувати до 06.12.2023 Дня Збройних Сил України. Умови розіграшу: власником футболки стане спонсор найбільшого донату, отримані кошти будуть спрямовані на підтримку навчального підрозділу з тактичної медицини", -



Початкова ставка лоту - 1000 гривень.

Донати приймаються на





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