На благодійний аукціон виставили футболку із автографом Залужного

На благодійний аукціон виставили футболку із автографом Залужного
До Дня Збройних Сил України на благодійному аукціоні розігрують ексклюзивну футболку із автографом Валерія Залужного, його зображенням та написом "Iron general".

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів командир навчального взводу одного із навчальних центрів із тактичної медицини Вадим Франасюк, який вже не вперше ініціює аукціони військових трофеїв задля збору коштів для армії.

"Футболку розміром XL, підписану нашим Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, я буду розігрувати до 06.12.2023 Дня Збройних Сил України. Умови розіграшу: власником футболки стане спонсор найбільшого донату, отримані кошти будуть спрямовані на підтримку навчального підрозділу з тактичної медицини", - йдеться у дописі Вадима Франасюка.

Початкова ставка лоту - 1000 гривень.
Донати приймаються на монобанку на такмед для ЗСУ або за номером банківської картки: 5375411212842434
На благодійний аукціон виставили футболку із автографом Залужного


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Теги: футболка, аукціон, Залужний, автограф
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