Українські хакери передали СБУ секретні документи рф

Українські хакери передали СБУ секретні документи рф
Українські хакери з допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту рф.

Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

Українське хакерське угрупування «BLACKJACK» зламало сайт міністерства праці та соціального захисту росії. За даними наших джерел, цю операцію було здійснено спільно з кіберфахівцями СБУ.

Хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення т.зв. «сво», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту рф, довідок щодо кількості протезувань. Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього «керівництва».

«Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних», - йдеться у повідомленні.

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Теги: хакери, інтернет
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