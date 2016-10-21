Українські хакери передали СБУ секретні документи рф

Українські хакери з допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту рф.Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.Українське хакерське угрупування «BLACKJACK» зламало сайт міністерства праці та соціального захисту росії. За даними наших джерел, цю операцію було здійснено спільно з кіберфахівцями СБУ.Хакери отримали доступ до: статистики щодо проведення т.зв. «сво», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту рф, довідок щодо кількості протезувань. Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього «керівництва».«Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних», - йдеться у повідомленні.