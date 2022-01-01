Українські хакери зламали сайт ПВК Вагнера, отримавши персональні дані найманців
Сьогодні, 23:00
IT-армія України шляхом хакерського зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців російської приватної військової компанії Вагнера.
Про це віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє у Telegram.
Як зазначається, відтепер Україна має дані усіх осіб, які були завербовані цією групою.
«Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією!Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!», - йдеться у повідомленні керівника Мінцифри.омленні керівника Мінцифри.
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Про це віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє у Telegram.
Як зазначається, відтепер Україна має дані усіх осіб, які були завербовані цією групою.
«Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією!Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!», - йдеться у повідомленні керівника Мінцифри.омленні керівника Мінцифри.
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