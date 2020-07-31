Волинь – серед областей з найнижчим рівнем безробіття
Сьогодні, 22:10
Офіційно за серпень зареєстрованих безробітних 278 тисяч. Це найменший показник з початку війни.
Про це розповів нардеп Євген Железняк.
36% з числа безробітних - це чоловіки.
За серпень по офіційним даним пішло покращення статистики щодо наявності вакансій. Показник вакансій на 1000 осіб за місяць зріс на +25%
У регіонах динаміка теж різна:
Найгірша ситуація з безробіття в областям:
⁃ Дніпропетровська 22,2%
⁃ Харківська 20,5%
⁃ Запорізька 17,8%
Найменший рівень безробіття у областях:
⁃ Чернівецька 3,9%
⁃ Закарпатська та Тернопільска 5,8%
⁃ Волинська 6,5%
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Про це розповів нардеп Євген Железняк.
36% з числа безробітних - це чоловіки.
За серпень по офіційним даним пішло покращення статистики щодо наявності вакансій. Показник вакансій на 1000 осіб за місяць зріс на +25%
У регіонах динаміка теж різна:
Найгірша ситуація з безробіття в областям:
⁃ Дніпропетровська 22,2%
⁃ Харківська 20,5%
⁃ Запорізька 17,8%
Найменший рівень безробіття у областях:
⁃ Чернівецька 3,9%
⁃ Закарпатська та Тернопільска 5,8%
⁃ Волинська 6,5%
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