Волинь – серед областей з найнижчим рівнем безробіття





Про це розповів нардеп



36% з числа безробітних - це чоловіки.



За серпень по офіційним даним пішло покращення статистики щодо наявності вакансій. Показник вакансій на 1000 осіб за місяць зріс на +25%



У регіонах динаміка теж різна:



Найгірша ситуація з безробіття в областям:



⁃ Дніпропетровська 22,2%

⁃ Харківська 20,5%

⁃ Запорізька 17,8%



Найменший рівень безробіття у областях:



⁃ Чернівецька 3,9%

⁃ Закарпатська та Тернопільска 5,8%

⁃ Волинська 6,5%



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційно за серпень зареєстрованих безробітних 278 тисяч. Це найменший показник з початку війни.Про це розповів нардеп Євген Железняк. 36% з числа безробітних - це чоловіки.За серпень по офіційним даним пішло покращення статистики щодо наявності вакансій. Показник вакансій на 1000 осіб за місяць зріс на +25%У регіонах динаміка теж різна:Найгірша ситуація з безробіття в областям:⁃ Дніпропетровська 22,2%⁃ Харківська 20,5%⁃ Запорізька 17,8%Найменший рівень безробіття у областях:⁃ Чернівецька 3,9%⁃ Закарпатська та Тернопільска 5,8%⁃ Волинська 6,5%

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