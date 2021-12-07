Війна із Росією забрала життя волинянина Миколи Хорощука

Хорощук Микола, житель села Губин Затурцівської громади, який мужньо захищав рубежі нашої країни на Харківщині.



Про це повідомили на



"Світлий, добрий спомин про Захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів і земляків!" - йдеться у повідомленні.



Про маршрут руху та місце зустрічі повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За свободу та незалежність України загинув, житель села Губин Затурцівської громади, який мужньо захищав рубежі нашої країни на Харківщині.Про це повідомили на сторінці громади."Світлий, добрий спомин про Захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів і земляків!" - йдеться у повідомленні.Про маршрут руху та місце зустрічі повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію