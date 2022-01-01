У волинській теробороні служить священник: вдома його чекають шестеро дітей
Сьогодні, 21:22
У 100-ій окремі бригаді територіальної оборони Волині служить пастор протестантської церкви. Звідсіля й позивний – «Капелан».
Про це повідомили на сторінці бригади.
Вдома на пана Олега з перемогою чекають дружина та шестеро дітей – чотири донечки та двійко синів. А ще котячий квартет (три «британці» і один мейкун) та собачий дует. До речі, пси – Дік і Варта – належать до породи російсько-європейських лайок. Як жартує господар, – це єдині «хороші руські», яких він знає.
У цивільному житті Олег Олександрович був священником – пастором протестантської церкви. Волонтерити чоловік почав ще 2014-го. А вранці 24 лютого 2022 року швиденько склав найнеобхідніше у наплічник і пішов до військкомату:
«Ми захищаємо свою Україну – благословенну Богом державу. І ми мусимо дати відсіч зазіханням ворога заради майбутнього наших дітей. Точно знаю, що Перемога буде за Україною – і буде все добре…», – спокійно говорить пан Олег.
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Про це повідомили на сторінці бригади.
Вдома на пана Олега з перемогою чекають дружина та шестеро дітей – чотири донечки та двійко синів. А ще котячий квартет (три «британці» і один мейкун) та собачий дует. До речі, пси – Дік і Варта – належать до породи російсько-європейських лайок. Як жартує господар, – це єдині «хороші руські», яких він знає.
У цивільному житті Олег Олександрович був священником – пастором протестантської церкви. Волонтерити чоловік почав ще 2014-го. А вранці 24 лютого 2022 року швиденько склав найнеобхідніше у наплічник і пішов до військкомату:
«Ми захищаємо свою Україну – благословенну Богом державу. І ми мусимо дати відсіч зазіханням ворога заради майбутнього наших дітей. Точно знаю, що Перемога буде за Україною – і буде все добре…», – спокійно говорить пан Олег.
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