У волинській теробороні служить священник: вдома його чекають шестеро дітей

У волинській теробороні служить священник: вдома його чекають шестеро дітей
У 100-ій окремі бригаді територіальної оборони Волині служить пастор протестантської церкви. Звідсіля й позивний – «Капелан».

Про це повідомили на сторінці бригади.

Вдома на пана Олега з перемогою чекають дружина та шестеро дітей – чотири донечки та двійко синів. А ще котячий квартет (три «британці» і один мейкун) та собачий дует. До речі, пси – Дік і Варта – належать до породи російсько-європейських лайок. Як жартує господар, – це єдині «хороші руські», яких він знає.

У цивільному житті Олег Олександрович був священником – пастором протестантської церкви. Волонтерити чоловік почав ще 2014-го. А вранці 24 лютого 2022 року швиденько склав найнеобхідніше у наплічник і пішов до військкомату:

«Ми захищаємо свою Україну – благословенну Богом державу. І ми мусимо дати відсіч зазіханням ворога заради майбутнього наших дітей. Точно знаю, що Перемога буде за Україною – і буде все добре…», – спокійно говорить пан Олег.

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Теги: Волинь, тероборона, Капелан, священник
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