Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
У Луцьку 20 вересня, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарну погоду, подекуди невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі становитиме 4-9°,
вдень прогнозують 8-13°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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