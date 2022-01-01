Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня





Про це повідомляє Sinoptik.



У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарну погоду, подекуди невеликий дощ.



Вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі становитиме 4-9°,

вдень прогнозують 8-13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 20 вересня, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарну погоду, подекуди невеликий дощ.Вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі становитиме 4-9°,вдень прогнозують 8-13°.

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