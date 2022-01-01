Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки





Про це розповів Антон Безносиков.



Контрактом було передбачено заміну насосів на 13 квартальних котельнях міста.



"Мали би ці роботи виконувати раніше, але через проблеми із логістикою, викликані війною, це усе трохи відтермінувалося", – зазначив Антон Безносиков і додав, що загальна вартість робіт – 850 тисяч євро. Їх співфінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.



Наразі триває заміна обладнання на котельні на вулиці Боженка 32,, яка забезпечує теплом увесь мікрорайон ЛПЗ, а також п'ять будинків від котельні на Даньшина, 10 – розповів підрядник Віктор Дідківський.



За перший день роботи на котельні на Боженка майстри змонтували три нових насоси. Всього роботи будуть тривати три дні. Через це 54 багатоквартирні будинки тимчасово лишилися без гарячої води.



Зі слів Антона Безносикова на більшості з 13 котелень роботи вже завершилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На котельнях Луцька станом на 19 вересня вже замінили 43 насосних установки. Нове обладнання має зменшити використання електроенергії.Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло"Контрактом було передбачено заміну насосів на 13 квартальних котельнях міста."Мали би ці роботи виконувати раніше, але через проблеми із логістикою, викликані війною, це усе трохи відтермінувалося", – зазначив Антон Безносиков і додав, що загальна вартість робіт – 850 тисяч євро. Їх співфінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.Наразі триває заміна обладнання на котельні на вулиці Боженка 32,, яка забезпечує теплом увесь мікрорайон ЛПЗ, а також п'ять будинків від котельні на Даньшина, 10 – розповів підрядникЗа перший день роботи на котельні на Боженка майстри змонтували три нових насоси. Всього роботи будуть тривати три дні. Через це 54 багатоквартирні будинки тимчасово лишилися без гарячої води.Зі слів Антона Безносикова на більшості з 13 котелень роботи вже завершилися.

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