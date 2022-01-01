Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки
Сьогодні, 19:25
На котельнях Луцька станом на 19 вересня вже замінили 43 насосних установки. Нове обладнання має зменшити використання електроенергії.
Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Контрактом було передбачено заміну насосів на 13 квартальних котельнях міста.
"Мали би ці роботи виконувати раніше, але через проблеми із логістикою, викликані війною, це усе трохи відтермінувалося", – зазначив Антон Безносиков і додав, що загальна вартість робіт – 850 тисяч євро. Їх співфінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.
Наразі триває заміна обладнання на котельні на вулиці Боженка 32,, яка забезпечує теплом увесь мікрорайон ЛПЗ, а також п'ять будинків від котельні на Даньшина, 10 – розповів підрядник Віктор Дідківський.
За перший день роботи на котельні на Боженка майстри змонтували три нових насоси. Всього роботи будуть тривати три дні. Через це 54 багатоквартирні будинки тимчасово лишилися без гарячої води.
Зі слів Антона Безносикова на більшості з 13 котелень роботи вже завершилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Контрактом було передбачено заміну насосів на 13 квартальних котельнях міста.
"Мали би ці роботи виконувати раніше, але через проблеми із логістикою, викликані війною, це усе трохи відтермінувалося", – зазначив Антон Безносиков і додав, що загальна вартість робіт – 850 тисяч євро. Їх співфінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.
Наразі триває заміна обладнання на котельні на вулиці Боженка 32,, яка забезпечує теплом увесь мікрорайон ЛПЗ, а також п'ять будинків від котельні на Даньшина, 10 – розповів підрядник Віктор Дідківський.
За перший день роботи на котельні на Боженка майстри змонтували три нових насоси. Всього роботи будуть тривати три дні. Через це 54 багатоквартирні будинки тимчасово лишилися без гарячої води.
Зі слів Антона Безносикова на більшості з 13 котелень роботи вже завершилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки
Сьогодні, 19:25
В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи, – МОЗ
Сьогодні, 19:05
208 доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
Сьогодні, 18:59
В Україні локдаунів впроваджувати не будуть, але в окремих регіонах можливе повернення масок
Сьогодні, 18:14
Медіа