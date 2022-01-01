Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки

Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки
На котельнях Луцька станом на 19 вересня вже замінили 43 насосних установки. Нове обладнання має зменшити використання електроенергії.

Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

Контрактом було передбачено заміну насосів на 13 квартальних котельнях міста.

"Мали би ці роботи виконувати раніше, але через проблеми із логістикою, викликані війною, це усе трохи відтермінувалося", – зазначив Антон Безносиков і додав, що загальна вартість робіт – 850 тисяч євро. Їх співфінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.

Наразі триває заміна обладнання на котельні на вулиці Боженка 32,, яка забезпечує теплом увесь мікрорайон ЛПЗ, а також п'ять будинків від котельні на Даньшина, 10 – розповів підрядник Віктор Дідківський.
Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки

За перший день роботи на котельні на Боженка майстри змонтували три нових насоси. Всього роботи будуть тривати три дні. Через це 54 багатоквартирні будинки тимчасово лишилися без гарячої води.

Зі слів Антона Безносикова на більшості з 13 котелень роботи вже завершилися.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, котельні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки
Сьогодні, 19:25
В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи, – МОЗ
Сьогодні, 19:05
208 доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
Сьогодні, 18:59
В Україні локдаунів впроваджувати не будуть, але в окремих регіонах можливе повернення масок
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 вересня
17 вересень, 20:00
17 вересня на Волині: гортаючи календар 17 вересня на Волині: гортаючи календар
17 вересень, 00:00
У Луцьку з’явився мистецький дворик. ВІДЕО У Луцьку з’явився мистецький дворик. ВІДЕО
16 вересень, 23:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Щоб зекономити електроенергію на котельнях, у Луцьку замінюють насосні установки
Сьогодні, 19:25
 0
В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи, – МОЗ
Сьогодні, 19:05
 0
208 доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
Сьогодні, 18:59
 0
В Україні локдаунів впроваджувати не будуть, але в окремих регіонах можливе повернення масок
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8