Німеччина передасть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки
Сьогодні, 20:28
Уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.
"Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів", - сказано в повідомленні.
Таким чином, кількість САУ, які Україні поставили Німеччина разом з Нідерландами, збільшилася до 22.
Раніше німецький уряд схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про укріплення ЗСУ у довгостроковій перспективі.
Окрім того, Литва погодилася відремонтувати німецькі гаубиці "PzH 2000", які вже передали Україні.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.
"Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів", - сказано в повідомленні.
Таким чином, кількість САУ, які Україні поставили Німеччина разом з Нідерландами, збільшилася до 22.
Раніше німецький уряд схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про укріплення ЗСУ у довгостроковій перспективі.
Окрім того, Литва погодилася відремонтувати німецькі гаубиці "PzH 2000", які вже передали Україні.
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