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Німеччина передасть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки

Німеччина передасть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки
Уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

"Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів", - сказано в повідомленні.

Таким чином, кількість САУ, які Україні поставили Німеччина разом з Нідерландами, збільшилася до 22.

Раніше німецький уряд схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про укріплення ЗСУ у довгостроковій перспективі.

Окрім того, Литва погодилася відремонтувати німецькі гаубиці "PzH 2000", які вже передали Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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