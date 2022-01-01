В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи, – МОЗ

В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи, – МОЗ
19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому. Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку.

Нагадаємо, перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.

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Теги: Україна, мавпяча віспа
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