В Україні локдаунів впроваджувати не будуть, але в окремих регіонах можливе повернення масок





Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає кореспондент



“За можливості МОЗ радить застосовувати ті чи інші профілактичні або протиепідемічні обмеження. На національному рівні не планується впроваджувати загальнонаціональний локдаун або якісь заходи з обмеження, але тим не менш на рівні областей в залежності від безпекової, епідеміологічної ситуації можуть застосовуватися ті чи інші профілактичні заходи з протидії ковіду. Відповідними рішеннями комісії ТЕБ та НС області можуть застосовувати масковий режим у місцях масового скупчення, в громадському транспорті, рекомендувати носити маски в закладах охорони здоров’я. Такі заходи можуть зменшувати кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Ми закликаємо області все ж таки використовувати цей механізм”, - сказав Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальнонаціональних локдаунів через ковід впроваджувати не будуть, проте ті чи інші карантинні заходи чи обмеження можуть застосовуватися в окремих областях з огляду на безпекову та епідеміологічну ситуацію.Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар, передає кореспондент Укрінформу “За можливості МОЗ радить застосовувати ті чи інші профілактичні або протиепідемічні обмеження. На національному рівні не планується впроваджувати загальнонаціональний локдаун або якісь заходи з обмеження, але тим не менш на рівні областей в залежності від безпекової, епідеміологічної ситуації можуть застосовуватися ті чи інші профілактичні заходи з протидії ковіду. Відповідними рішеннями комісії ТЕБ та НС області можуть застосовувати масковий режим у місцях масового скупчення, в громадському транспорті, рекомендувати носити маски в закладах охорони здоров’я. Такі заходи можуть зменшувати кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Ми закликаємо області все ж таки використовувати цей механізм”, - сказав Кузін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію