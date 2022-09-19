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Росіяни на півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон, – ОК «Південь»

Росіяни на півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон, – ОК «Південь»
Російські підрозділи на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом, деякі командири окупантів намагають вийти на зв'язок із представниками ЗСУ, щоб скласти зброю і здатися в полон.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають.

Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - йдеться в повідомленні.

За її словами, російські військові деморалізовані і не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.

"Є інформація про те, що вони справді деморалізовані, вони справді не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий перебіг подій.

Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду - Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний", - сказала Гуменюк.

Вона також розповіла про випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю: "Вони підлягають ретельній перевірці".

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Теги: Росія, Україна, війна
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