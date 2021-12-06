На Волині судитимуть псевдопрокурора. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.



За даними слідства, в травні 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, обійнявши псевдопосаду «заступника прокурора Марківського району Генеральної прокуратури ЛНР».



Досудове розслідування проводилося слідчими УСБУ у Волинській області в рамках спеціального досудового розслідування (in absentia) у відсутності самого підозрюваного, який переховується на окупованих територіях.



Псевдопрокурору загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 34-річного мешканця Луганська, який займався колабораційною діяльністю Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За даними слідства, в травні 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, обійнявши псевдопосаду «заступника прокурора Марківського району Генеральної прокуратури ЛНР».Досудове розслідування проводилося слідчими УСБУ у Волинській області в рамках спеціального досудового розслідування (in absentia) у відсутності самого підозрюваного, який переховується на окупованих територіях.Псевдопрокурору загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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