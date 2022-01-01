Білогорівка Луганської області – повністю під контролем ЗСУ, – Гайдай
Сьогодні, 16:24
Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож «парадом» не зайдемо. Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни тримають у полоні 50 жінок з Азовсталі: серед них є вагітні.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож «парадом» не зайдемо. Люди нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни тримають у полоні 50 жінок з Азовсталі: серед них є вагітні.
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