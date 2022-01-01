Що наразі відомо про справу Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, тікаючи від поліції

Що наразі відомо про справу Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, тікаючи від поліції
Суди у справі щодо неповнолітнього лучанина Дмитра Рудюка, який вчинив страшну ДТП на проспекті Соборності, тривають. У жовтні має відбутися три судових засідання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі прокуратури Волині.

Наразі Дмитро Рудюк перебуває у слідчому ізоляторі.

Прокурори переконують, що роблять усе, щоб обвинувачений отримав справедливе покарання – реальний термін за ґратами.

Нагадаємо, на той час ще 16-річний лучанин Дмитро Рудюк у грудні 2021 року на автомобілі Renault Megane, яким заволодів незаконно, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів на швидкості у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.

Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження: у реанімаційному відділенні перебувала лучанка, її син потрапив в обласну дитячу лікарню; ще чотири жінки отримали забої та переломи, однак після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 2 січня 2022 року лучанка Олена Коломійчук, яку збив Рудюк, померла в лікарні.

За такі злочини передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі, проте остаточне слово - за судом.

Що наразі відомо про справу Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, тікаючи від поліції


Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності

Також Рудюку інкримінують вчинення розбою. Неповнолітній, застосувавши балончик із сльозогінним газом, відібрав iPhone у потерпілого.

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Теги: Дмитро Рудюк, аварія
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Коментарі 1
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Буде сидіти довго і нудно. За цим злочином стоять міцні люди і все буде згідно закону. Йдеться про те, що по-максимуму.
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