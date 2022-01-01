Що наразі відомо про справу Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, тікаючи від поліції

Суди у справі щодо неповнолітнього лучанина Дмитра Рудюка, який вчинив страшну ДТП на проспекті Соборності, тривають. У жовтні має відбутися три судових засідання.Про церозповіли у пресслужбі прокуратури Волині.Наразі Дмитро Рудюк перебуває у слідчому ізоляторі.Прокурори переконують, що роблять усе, щоб обвинувачений отримав справедливе покарання – реальний термін за ґратами.Нагадаємо, на той час ще 16-річний лучанин Дмитро Рудюк у грудні 2021 року на автомобілі Renault Megane, яким заволодів незаконно, тікаючи від патрульних разом з друзями,на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження: у реанімаційному відділенні перебувала лучанка, її син потрапив в обласну дитячу лікарню; ще чотири жінки отримали забої та переломи, однак після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 2 січня 2022 року лучанка, яку збив Рудюк,За такі злочини передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі, проте остаточне слово - за судом.Також. Неповнолітній, застосувавши балончик із сльозогінним газом, відібрав iPhone у потерпілого.