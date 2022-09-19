Офіс генпрокурора встановив п'ять випадків сексуального насильства російських військових проти дітей, – Костін





Про це в інтерв’ю Андрій Костін.



“Є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятеро дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів. Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив... Це — складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається «зелена кімната» - за безпосередньої участі психолога, який знаходиться поза візуальним спостереженням дитини, але який допомагає. Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази по цих кримінальних провадженнях” - зазначив генпрокурор.



Загалом щодо сексуального насильства в Офісі генерального прокурора, за словами Костіна, знаходиться декілька десятків справ.



“З першого дня я приділяв особливу увагу саме такому напрямку нашої роботи. Результатом цього є в першу чергу те, що в департаменті, який займається воєнними злочинами, про який я вже згадував, збільшено кількість прокурорів, в тому числі шляхом створення спеціального управління, яке буде займатися забезпеченням досудового розслідування та процесуального керівництва саме злочинів сексуального характеру, які пов’язані зі збройним конфліктом. Це специфічний і дуже чутливий напрямок діяльності, він потребує певної підготовки. У нас є прокурори, які готові до цієї роботи. Зараз ми вибираємо в Офісі генерального прокурора тих, хто буде там безпосередньо працювати”, - розповів генпрокурор.



За його словами, наразі разом з міжнародними партнерами розробляється стратегія розслідування таких злочинів.



“Але... Ви знаєте, що будь-які злочини сексуального характеру характеризуються дуже високим рівнем латентності, перепрошую за це слово, це — юридичний термін. Тобто їх скоюється набагато більше, аніж про це відомо хоча б тому, що багато людей просто не хочуть з різних причин комунікувати. Тому ми можемо спиратися тільки на ті факти, щодо яких у нас є певні заяви і щодо яких надаються певні покази”, - резюмував очільник Офісу генпрокурора.



Нагадаємо, у другому звіті "Московського механізму" ОБСЄ, в рамках якого була створена експертна місія для вивчення наслідків вторгнення Росії в Україну, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі - дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс генерального прокурора встановив п’ять випадків сексуального насильства проти дітей віком від 4 до 16 років з боку російських військових.Про це в інтерв’ю LB.ua розповів генеральний прокурор“Є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятеро дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів. Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив... Це — складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається «зелена кімната» - за безпосередньої участі психолога, який знаходиться поза візуальним спостереженням дитини, але який допомагає. Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази по цих кримінальних провадженнях” - зазначив генпрокурор.Загалом щодо сексуального насильства в Офісі генерального прокурора, за словами Костіна, знаходиться декілька десятків справ.“З першого дня я приділяв особливу увагу саме такому напрямку нашої роботи. Результатом цього є в першу чергу те, що в департаменті, який займається воєнними злочинами, про який я вже згадував, збільшено кількість прокурорів, в тому числі шляхом створення спеціального управління, яке буде займатися забезпеченням досудового розслідування та процесуального керівництва саме злочинів сексуального характеру, які пов’язані зі збройним конфліктом. Це специфічний і дуже чутливий напрямок діяльності, він потребує певної підготовки. У нас є прокурори, які готові до цієї роботи. Зараз ми вибираємо в Офісі генерального прокурора тих, хто буде там безпосередньо працювати”, - розповів генпрокурор.За його словами, наразі разом з міжнародними партнерами розробляється стратегія розслідування таких злочинів.“Але... Ви знаєте, що будь-які злочини сексуального характеру характеризуються дуже високим рівнем латентності, перепрошую за це слово, це — юридичний термін. Тобто їх скоюється набагато більше, аніж про це відомо хоча б тому, що багато людей просто не хочуть з різних причин комунікувати. Тому ми можемо спиратися тільки на ті факти, щодо яких у нас є певні заяви і щодо яких надаються певні покази”, - резюмував очільник Офісу генпрокурора.Нагадаємо, у другому звіті "Московського механізму" ОБСЄ, в рамках якого була створена експертна місія для вивчення наслідків вторгнення Росії в Україну, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі - дітей.

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