Про звільнену Білогорівку і втрати рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня

Про звільнену Білогорівку і втрати рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня
Традиційно нагадуємо про добрі новини цього дня. Наприклад, наші Збройні сили України звільнили Білогорівку, що на Луганщині, а в пеклі знову побільшало рашистів! Тож сьогодні, 19 вересня, ми писали про таке:

У Сватовому на Луганщині ЗСУ знищили 200 окупантів

Починаємо підбірку з «хороших рускіх». Внаслідок вибуху у Сватовому Луганської області у будівлі автовокзалу, який стався 18 вересня, загинули сотні російських окупантів!

Українським біженцям підвищать допомогу у Німеччині

Відомо, що найбільше збільшення буде одиноким дорослим або батькам-одинакам, яким додадуть 53 євро, при цьому розмір виплат збільшиться до 502 євро (на даний момент 449 євро).

Повнолітні громадяни отримуватимуть 451 євро (зараз 404 євро відповідно);

діти від 14 до 17 років – 420 євро (376 євро);

діти від 6 до 13 років – 348 євро (311 євро);

діти до 5 років - 318 євро (285 євро).

На Харківщині окупанти кинули понад 200 одиниць техніки

Тікаючи з Харківської області, росіяни кинули сотні одиниць військової техніки: серед них – танки, гаубиці та автомобілі. За даними розвідки, найбільше техніки окупанти залишили в районі Балаклеї, де розташована ремонтна база.

Кількість знищених окупантів наближається до 55 тисяч

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 54 650 осіб, 2212 танків та сотень одиниць військової техніки. За увесь час росіяни втратили:

- особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб,
- танків ‒ 2212 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,
- артилерійських систем – 1313 (+4) од,
- РСЗВ – 312 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 251 (+0) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),
- крилатих ракет ‒ 238 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,
- спеціальної техніки ‒ 125 (+3).

Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25

19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - інформує пресслужба командування Повітряних сил.

В Болгарії продовжили безплатне проживання українських біженців у готелях

У Болгарії продовжують програму безкоштовного проживання українських біженців у готелях. Після її закінчення 31 жовтня українцям запропонують нові варіанти.

Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку

До початку повномасштабного вторгнення 33-річний лучанин Володимир Штунь займався відеовиробництвом. Чоловік співпрацював з відомими брендами та чимало подорожував. І хоч камера, як і раніше, залишається для нього основним інструментом, з початком великої війни додалося ще одне знаряддя праці – швейна машинка.

З початком війни чоловік допомагав Збройним силам України усіляко: приносив пляшки для коктейлів Молотова та одяг для переселенців, вантажив пісок на блокпостах і будував бліндажі. Зрештою, почав шити тактичні аптечки, хоч до цього і близько тим не займався.

Білогорівка Луганської області – повністю під контролем ЗСУ, – Гайдай

За кожен сантиметр луганської землі – тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож «парадом» зайти не можна. Утім Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ!

Росіяни на Півдні затиснуті між ЗСУ і правим берегом, шукають спосіб здатися в полон, – ОК «Південь»

"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають.

Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - зауважує керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, російські військові деморалізовані і не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.

Українські хакери зламали сайт ПВК Вагнера, отримавши персональні дані найманців

IT-армія України шляхом хакерського зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців російської приватної військової компанії Вагнера.

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