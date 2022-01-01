Про звільнену Білогорівку і втрати рашистів: добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня

Традиційно нагадуємо про добрі новини цього дня. Наприклад, наші Збройні сили України звільнили Білогорівку, що на Луганщині, а в пеклі знову побільшало рашистів! Тож сьогодні, 19 вересня, ми писали про таке:Починаємо підбірку з «хороших рускіх». Внаслідок вибуху у Сватовому Луганської області у будівлі автовокзалу, який стався 18 вересня, загинули сотні російських окупантів!Відомо, що найбільше збільшення буде одиноким дорослим або батькам-одинакам, яким додадуть 53 євро, при цьому розмір виплат збільшиться до 502 євро (на даний момент 449 євро).Повнолітні громадяни отримуватимуть 451 євро (зараз 404 євро відповідно);діти від 14 до 17 років – 420 євро (376 євро);діти від 6 до 13 років – 348 євро (311 євро);діти до 5 років - 318 євро (285 євро).Тікаючи з Харківської області, росіяни кинули сотні одиниць військової техніки: серед них – танки, гаубиці та автомобілі. За даними розвідки, найбільше техніки окупанти залишили в районі Балаклеї, де розташована ремонтна база.Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 54 650 осіб, 2212 танків та сотень одиниць військової техніки. За увесь час росіяни втратили:- особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб,- танків ‒ 2212 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од,- артилерійських систем – 1313 (+4) од,- РСЗВ – 312 (+0) од,- засобів ППО ‒ 168 (+0) од,- літаків – 251 (+0) од,- гелікоптерів – 217 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),- крилатих ракет ‒ 238 (+0),- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од,- спеціальної техніки ‒ 125 (+3).19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - інформує пресслужба командування Повітряних сил.У Болгарії продовжують програму безкоштовного проживання українських біженців у готелях. Після її закінчення 31 жовтня українцям запропонують нові варіанти.До початку повномасштабного вторгнення 33-річний лучанинзаймався відеовиробництвом. Чоловік співпрацював з відомими брендами та чимало подорожував. І хоч камера, як і раніше, залишається для нього основним інструментом, з початком великої війни додалося ще одне знаряддя праці – швейна машинка.З початком війни чоловік допомагав Збройним силам України усіляко: приносив пляшки для коктейлів Молотова та одяг для переселенців, вантажив пісок на блокпостах і будував бліндажі. Зрештою, почав шити тактичні аптечки, хоч до цього і близько тим не займався.За кожен сантиметр луганської землі – тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож «парадом» зайти не можна. Утім Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ!"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають.Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - зауважує керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь"За її словами, російські військові деморалізовані і не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.IT-армія України шляхом хакерського зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців російської приватної військової компанії Вагнера.