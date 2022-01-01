Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25

Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25
Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25.

Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил.

"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Напрямок події не розкривається.

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Теги: штурмовик, Повітряна сили
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