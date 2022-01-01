Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25
Сьогодні, 10:14
Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25.
Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил.
"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Напрямок події не розкривається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил.
"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Напрямок події не розкривається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повідомили, коли буде бабине літо
Сьогодні, 10:42
Мікрорайон у Луцьку на три дні залишився без гарячої води
Сьогодні, 10:29
Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25
Сьогодні, 10:14
Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
Сьогодні, 09:49
Медіа