Українські воїни знищили ворожий штурмовик Су-25





Про це інформує



"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.



Напрямок події не розкривається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25.Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил."19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.Напрямок події не розкривається.

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