Повідомили, коли буде бабине літо

Повідомили, коли буде бабине літо
Якщо вірити прогнозам синоптиків, то, якщо бабине літо настане наприкінці вересня, то воно триватиме приблизно до 8-го жовтня. Після цього в Україні температура повітря розпочне поступове знижуватися, і більше тепла чекати не варто.

Про це пише УНІАН.

Перша половина вересня була досить холодною та дощовою, і така погода ще збережеться кілька найближчих днів. Але синоптики прогнозують, що теплий період настане вже за 10 днів.

Народний синоптик Ігор Кібальчич вважає, що бабине літо 2022 року настане вже в другій половині вересня, але в західних областях України. Жителі інших регіонів країни зможуть насолодитися періодом сухої та теплої погоди лише на початку жовтня.

За словами представника Укргідрометцентру Наталії Голені, настання бабиного літа спрогнозувати складно, але здебільшого цей період настає в жовтні, на початку або в середині місяця, а іноді буває і в листопаді.

За її словами, про те, що бабине літо все настало, можна говорити тоді, коли протягом приблизно 5 днів триматиметься суха й тепла погода, а температура повітря не опускатиметься нижче 15-20 градусів за Цельсієм.

Водночас, згідно з прогнозом синоптиків, можливий початок бабиного літа 2022 року варто очікувати вже 28-29 вересня, коли повітря прогріється до температури +18 градусів. Але наступні 10 днів в Україні стоятиме досить прохолодна погода.

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Теги: бабине літо
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