Через блокпост на Волині намагались провезти близько 70 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:18
На Волині близько 70 кг світло-коричневого каменю правоохоронці вилучили у двох мешканців Рівненщини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 18 вересня, близько 19 години у смт. Маневичі на одному з блокпостів був зупинений автомобіль Toyota для перевірки документів автомобіля, водія та пасажира.
Під час перевірки та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у ньому одинадцять поліетиленових пакетів, наповнених камінням світло-коричневого кольору, схожих на бурштин-сирець.
На місце події направилась слідчо-оперативна група. Автомобіль та усі пакети із каменем правоохоронці вилучили. Загальна вага копалини становила близько 70 кг. Її буде направлено на дослідження до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 18 вересня, близько 19 години у смт. Маневичі на одному з блокпостів був зупинений автомобіль Toyota для перевірки документів автомобіля, водія та пасажира.
Під час перевірки та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у ньому одинадцять поліетиленових пакетів, наповнених камінням світло-коричневого кольору, схожих на бурштин-сирець.
На місце події направилась слідчо-оперативна група. Автомобіль та усі пакети із каменем правоохоронці вилучили. Загальна вага копалини становила близько 70 кг. Її буде направлено на дослідження до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 КК України.
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