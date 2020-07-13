Через блокпост на Волині намагались провезти близько 70 кілограмів бурштину. ФОТО

Через блокпост на Волині намагались провезти близько 70 кілограмів бурштину. ФОТО
На Волині близько 70 кг світло-коричневого каменю правоохоронці вилучили у двох мешканців Рівненщини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 18 вересня, близько 19 години у смт. Маневичі на одному з блокпостів був зупинений автомобіль Toyota для перевірки документів автомобіля, водія та пасажира.

Під час перевірки та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у ньому одинадцять поліетиленових пакетів, наповнених камінням світло-коричневого кольору, схожих на бурштин-сирець.

На місце події направилась слідчо-оперативна група. Автомобіль та усі пакети із каменем правоохоронці вилучили. Загальна вага копалини становила близько 70 кг. Її буде направлено на дослідження до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Через блокпост на Волині намагались провезти близько 70 кілограмів бурштину. ФОТО
Через блокпост на Волині намагались провезти близько 70 кілограмів бурштину. ФОТО


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Теги: Волинь, поліція, бурштин
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