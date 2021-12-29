У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні

У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні
У Луцькому районі трапилися три ДТП, в результаті яких одна людина загинула, двоє - травмованих.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Дерно 38-річна водійка автомобіля «Mersedes» не врахувала дорожньої обстановки та допустила наїзд на 43-річного чоловіка, який перебігав проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.

Внаслідок автопригоди пішохода із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, де наступного дня він помер.

В місті Рожище 35-річна водійка автомобіля «Mitsubishi» допустила зіткнення із мотоциклом, під керуванням 28-річної водійки. Внаслідок автопригоди мотоциклістка отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

Учора, 18 вересня, в обідню пору у Луцьку по проспекту Відродження 45-річна водійка автомобіля «Volvo» здійснила наїзд на пішохідку, яка перетинала дорогу на заборонений сигнал світлофора для пішоходів. У результаті пішохідку госпіталізували до лікарні.
У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні

Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини дорожньо-транспортних пригод.

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Теги: Волинь, Луцький район, ДТП, пішохід, смерть
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