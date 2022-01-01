Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
Сьогодні, 09:49
Вночі російські загарбники нанесли ракетний удар Південноукраїнській атомній електростанції, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.
Повідомляється, що ударною хвилею пошкодило будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.
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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.
Повідомляється, що ударною хвилею пошкодило будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.
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