Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів

Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
Вночі російські загарбники нанесли ракетний удар Південноукраїнській атомній електростанції, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Повідомляється, що ударною хвилею пошкодило будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

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Теги: ПАЕС, окупанти
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