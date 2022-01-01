У звільненому Ізюмі знайшли кімнату тортур

У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації армія РФ перетворила у свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур.Про це повідомив начальник слідчого управління поліції ХарківщиниЗараз слідчі ведуть огляд приміщень. Вже знайшли журнали з списком затриманих, які вели окупанти, а також інструменти катувань - електричні кабелі.Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду.За словами Болвінова, в темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.