У звільненому Ізюмі знайшли кімнату тортур
Сьогодні, 01:00
У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації армія РФ перетворила у свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.
Зараз слідчі ведуть огляд приміщень. Вже знайшли журнали з списком затриманих, які вели окупанти, а також інструменти катувань - електричні кабелі.
Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду.
За словами Болвінова, в темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.
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Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.
Зараз слідчі ведуть огляд приміщень. Вже знайшли журнали з списком затриманих, які вели окупанти, а також інструменти катувань - електричні кабелі.
Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду.
За словами Болвінова, в темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.
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