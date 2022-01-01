У звільненому Ізюмі знайшли кімнату тортур

У звільненому Ізюмі знайшли кімнату тортур
У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації армія РФ перетворила у свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.

Зараз слідчі ведуть огляд приміщень. Вже знайшли журнали з списком затриманих, які вели окупанти, а також інструменти катувань - електричні кабелі.

Також вивчається кожна камера, де тримали людей - вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду.
У звільненому Ізюмі знайшли кімнату тортур

За словами Болвінова, в темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.
У звільненому Ізюмі знайшли кімнату тортур

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Теги: Ізюм, кімната тортур
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