Як не можна лікувати ГРВІ: пояснення лікаря

Як не можна лікувати ГРВІ: пояснення лікаря
Щоб не нашкодити самолікуванням, за перших ознак ГРВІ краще звернутися по професійну допомогу та дотримуватися порад лікаря.

Педіатриня Світлана Веретенко розповіла, що не потрібно робити в разі ГРВІ, пише ТСН.

Лікар не рекомендує одразу використовувати антибіотики і ось чому
В разі деяких вірусних інфекцій температура може підійматися навіть вище 40 градусів. Це, звичайно, лякає хворих, і вони починають застосовувати антибіотики. Але антибіотики не діють на віруси, їх не можна використовувати лише для профілактики ускладнень ("щоб не опустилося", "щоб не було пневмонії"). Якщо за першої підозри, що раптом може бути ускладнення, використовувати антибіотики, це може спровокувати розвиток резистентності (стійкості) до бактерій. Тому антибіотики потрібно вживати лише в разі підтвердженої бактеріальної інфекції, за призначенням та за рецептом лікаря.

Не варто використовувати противірусні препарати

За словами педіатрині, ефективність противірусних препаратів не доведена. Вірусів є дуже багато, і вони швидко мутують, тому противірусні препарати зазвичай неефективні, що підтверджують численні наукові дослідження. Винятком є деякі препарати щодо вірусу грипу, не ГРВІ, а саме підтвердженого вірусу грипу на ранніх стадіях захворювання, препарати для лікування деяких штамів герпесу та гепатиту. Для призначення цих препаратів є чіткі покази.

Гомеопатичні препарати використовувати не варто

Світлана Веретенко піддає сумніву основний принцип гомеопатії, що "подібне лікується подібним" та що мізерні дози активної речовини, які в ній застосовуються, здатні вплинути на організм. Ефект від гомеопатії, на її думку - це ефект плацебо, крім того, це й обтяжливо для вашого гаманця. Не підтверджені ефективність використання фітопрепаратів, ефірних олій, до того ж вони можуть викликати алергічні реакції та бронхоспазм.

Не використовувати сиропи від кашлю у дітей до 5-6 років
В складі більшості сиропів від кашлю муколітики - речовини, які розріджують мокротиння, таким чином збільшуючи його кількість. Діти до 5-6 років мають слабкий кашльовий поштовх, їм складно відкашляти слиз. Тому використання сиропів від кашлю в ранньому віці можуть погіршити ситуацію. А для дітей до року використання муколітиків вкрай небезпечне.

Лікар не радить використовувати "складні" краплі в ніс
Мається на увазі краплі з антибіотиком. Так само, як і звичайні антибіотики, використання їх без призначення сприяє розвитку антибіотикорезистентності.

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Теги: ГРВІ, лікування
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