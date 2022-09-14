У яких випадках українці можуть відмовитися від повістки





Про це пишуть



Юристи також пояснили, чи передбачена відповідальність за відмову від повістки. Головне, наголошують фахівці, потрібно розуміти, що відмовитись просто так, бо не хочеться йти у військомат, не вийде. Для відмови у отриманні повістки призовник повинен мати конкретні причини.



У яких випадках можна відмовитись від повістки:



- якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

- повістку вручає не уповноважена для цього особа;

- на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.



Саме тому потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам хочуть вручити.



Відтак, повістка обов'язково повинна містити:



- ПІБ;

- рік народження та адресу призовника;

- місце роботи;

- вид повістки;

- дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні триває загальна мобілізація, а відтак – вручення повісток. Тож, корисно знати, чи може чоловік відмовитись від повістки та які на це є законні підстави.Про це пишуть Факти Юристи також пояснили, чи передбачена відповідальність за відмову від повістки. Головне, наголошують фахівці, потрібно розуміти, що відмовитись просто так, бо не хочеться йти у військомат, не вийде. Для відмови у отриманні повістки призовник повинен мати конкретні причини.- якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);- повістку вручає не уповноважена для цього особа;- на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.Саме тому потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам хочуть вручити.- ПІБ;- рік народження та адресу призовника;- місце роботи;- вид повістки;- дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

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