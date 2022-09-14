У яких випадках українці можуть відмовитися від повістки

У яких випадках українці можуть відмовитися від повістки
В Україні триває загальна мобілізація, а відтак – вручення повісток. Тож, корисно знати, чи може чоловік відмовитись від повістки та які на це є законні підстави.

Про це пишуть Факти.

Юристи також пояснили, чи передбачена відповідальність за відмову від повістки. Головне, наголошують фахівці, потрібно розуміти, що відмовитись просто так, бо не хочеться йти у військомат, не вийде. Для відмови у отриманні повістки призовник повинен мати конкретні причини.

У яких випадках можна відмовитись від повістки:

- якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
- повістку вручає не уповноважена для цього особа;
- на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Саме тому потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам хочуть вручити.

Відтак, повістка обов'язково повинна містити:

- ПІБ;
- рік народження та адресу призовника;
- місце роботи;
- вид повістки;
- дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;
назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.


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Теги: повістки
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