Волинянин здобув «срібло» на міжнародному турнірі з боксу

Волинянин здобув «срібло» на міжнародному турнірі з боксу
Волинянин Владислав Дудар здобув срібну медаль на турнірі з боксу, який відбувся в Сербії.

Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Турнір серед молоді "Золота рукавичка Воєводини" тривав з 14 до 18 вересня.

Вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Владислав Дудар провів 3 поєдинки та посів 2 місце.

Українська команда під керівництвом Олега Кудінова посіла перше загальнокомандне місце у змаганнях.

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Теги: турнір з боксу, Волинь
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