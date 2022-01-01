Волинянин здобув «срібло» на міжнародному турнірі з боксу

Владислав Дудар здобув срібну медаль на турнірі з боксу, який відбувся в Сербії.



Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.



Турнір серед молоді "Золота рукавичка Воєводини" тривав з 14 до 18 вересня.



Вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Владислав Дудар провів 3 поєдинки та посів 2 місце.



Українська команда під керівництвом Олега Кудінова посіла перше загальнокомандне місце у змаганнях.

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