Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян





Про це



Ворожу ціль ліквідували на Бахмутському напрямку. Уразили її з протитанкового ракетного комплексу.



ССО також оприлюднили відео знищеного опорного пункту рашистів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян.Про це йдеться в повідомленні пресслужби ССО.Ворожу ціль ліквідували на Бахмутському напрямку. Уразили її з протитанкового ракетного комплексу.ССО також оприлюднили відео знищеного опорного пункту рашистів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію