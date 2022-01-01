Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян

Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ССО.

Ворожу ціль ліквідували на Бахмутському напрямку. Уразили її з протитанкового ракетного комплексу.

ССО також оприлюднили відео знищеного опорного пункту рашистів.

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