В Україні запрацював Єдиний портал вакансій





Про це



"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.



На порталі можна буде знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являтимуться в режимі реального часу та будуть максимально актуальними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запрацював Єдиний портал вакансій, який значно полегшить пошук роботи.Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки."Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.На порталі можна буде знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являтимуться в режимі реального часу та будуть максимально актуальними.

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