В Україні запрацював Єдиний портал вакансій

В Україні запрацював Єдиний портал вакансій
В Україні запрацював Єдиний портал вакансій, який значно полегшить пошук роботи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

На порталі можна буде знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являтимуться в режимі реального часу та будуть максимально актуальними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: портал вакансій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запрацював Єдиний портал вакансій
Сьогодні, 08:00
Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян
Сьогодні, 06:10
У яких випадках українці можуть відмовитися від повістки
Сьогодні, 05:03
Волинянин здобув «срібло» на міжнародному турнірі з боксу
Сьогодні, 04:00
Як не можна лікувати ГРВІ: пояснення лікаря
Сьогодні, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запрацював Єдиний портал вакансій
Сьогодні, 08:00
 0
Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян
Сьогодні, 06:10
 0
У яких випадках українці можуть відмовитися від повістки
Сьогодні, 05:03
 0
Волинянин здобув «срібло» на міжнародному турнірі з боксу
Сьогодні, 04:00
 0
Як не можна лікувати ГРВІ: пояснення лікаря
Сьогодні, 03:11
 0
Медіа
відео
1/8