В Україні запрацював Єдиний портал вакансій
Сьогодні, 08:00
В Україні запрацював Єдиний портал вакансій, який значно полегшить пошук роботи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
На порталі можна буде знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являтимуться в режимі реального часу та будуть максимально актуальними.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
На порталі можна буде знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являтимуться в режимі реального часу та будуть максимально актуальними.
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