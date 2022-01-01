Курс валют у Луцьку 20 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.62, а продають – за 8,80.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 вересня готівковий курс долара становить 42.10, продають його за 42.25.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.Щодо польського злотого, то його купують за 8.62, а продають – за 8,80.

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