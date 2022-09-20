Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці

Сергій Сова з Нікополя.



Про це повідомляє



"Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору", - йдеться в повідомленні.



За повідомленням штабу, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.



Він – 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіло закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці опізнала його дружина – цез Нікополя.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини."Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору", - йдеться в повідомленні.За повідомленням штабу, мешканка Нікополяупізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.Він – 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей.

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