Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Сьогодні, 09:21
Тіло закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці опізнала його дружина – це Сергій Сова з Нікополя.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.
"Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору", - йдеться в повідомленні.
За повідомленням штабу, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.
Він – 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.
"Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору", - йдеться в повідомленні.
За повідомленням штабу, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.
Він – 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей.
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