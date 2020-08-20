Коли розчистять річку Стир у Луцьку





Про це розповів Микола Осіюк.



Орієнтовна вартість робіт – 600 тисяч гривень.



Раніше на сайті місцевих петицій лучанин Валентин Мамосюк, зареєстрував звернення до місцевої влади із проханням очистити водойму в заплаві річки Стир в районі вулиць Гнідавська – Ковельська.



"Очерет поріс і річка перетворилася на болото. Колись років 50 тому Стир був судноплавним, річкою доставляли щебінь, будматеріали, пісок. А на сьогодні річкою ніхто не займається", – розповів чоловік Суспільному. Його петиція необхідної кількості голосів серед лучан не набрала.



Зі слів керівника міського департаменту житлово-комунального господарства, рішення про очищення річки і проведення тендеру не пов’язано із петицією. Як швидко вдасться почати роботи, залежить від результатів тендеру на Prozorro.



Підрядник має почистити ділянку від моста на вулиці Ковельській до моста на вулиці Карпенка-Карого. "Вона найбільш захаращена", – додає чиновник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оголосили тендер на роботи з видалення аварійних, сухостійних дерев з прибережної зони Стиру, а також на очищення русла річки.Про це розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськрадиОрієнтовна вартість робіт – 600 тисяч гривень.Раніше на сайті місцевих петицій лучанин, зареєстрував звернення до місцевої влади із проханням очистити водойму в заплаві річки Стир в районі вулиць Гнідавська – Ковельська."Очерет поріс і річка перетворилася на болото. Колись років 50 тому Стир був судноплавним, річкою доставляли щебінь, будматеріали, пісок. А на сьогодні річкою ніхто не займається", – розповів чоловік Суспільному. Його петиція необхідної кількості голосів серед лучан не набрала.Зі слів керівника міського департаменту житлово-комунального господарства, рішення про очищення річки і проведення тендеру не пов’язано із петицією. Як швидко вдасться почати роботи, залежить від результатів тендеру на Prozorro.Підрядник має почистити ділянку від моста на вулиці Ковельській до моста на вулиці Карпенка-Карого. "Вона найбільш захаращена", – додає чиновник.

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