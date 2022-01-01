Росія випустила по Дніпропетровщині 100 снарядів за ніч

Росія випустила по Дніпропетровщині 100 снарядів за ніч
Російські війська вночі обстрілювали Дніпропетровську область. Ворог випустив понад 100 снарядів.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Відомо, що ворог вдарив по них п’ять разів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

«Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція. У інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.

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Теги: Дніпропетровщина, снаряди
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