Росія випустила по Дніпропетровщині 100 снарядів за ніч





Про це Валентин Резніченко.



Окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Відомо, що ворог вдарив по них п’ять разів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.



«Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція. У інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вночі обстрілювали Дніпропетровську область. Ворог випустив понад 100 снарядів.Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВАОкупанти накрили «Градами» та важкою артилерією Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Відомо, що ворог вдарив по них п’ять разів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.«Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція. У інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.

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