У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сапожником

Сапожником Юрієм Михайловичем.



Про це повідомили у міськраді.



10 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобiлiзацiї на посаду стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї.







Відспівування Героя розпочнеться об 11.30 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 21 вересня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у міськраді.10 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобiлiзацiї на посаду стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї. Старший солдат Сапожник Юрій Михайлович загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області.Відспівування Героя розпочнеться об 11.30 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

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