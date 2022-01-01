У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сапожником

У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сапожником
У середу, 21 вересня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Сапожником Юрієм Михайловичем.

Про це повідомили у міськраді.

10 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобiлiзацiї на посаду стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї.

Старший солдат Сапожник Юрій Михайлович загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області.

Відспівування Героя розпочнеться об 11.30 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сапожник, похорон, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 11:07
Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону
Сьогодні, 11:00
У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 10:49
Росія випустила по Дніпропетровщині 100 снарядів за ніч
Сьогодні, 10:39
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв: розшукувані проживають в районі ЛПЗ
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
У Луцьку попрощалися із загиблим офіцером Максимом Мартиновим. ФОТО У Луцьку попрощалися із загиблим офіцером Максимом Мартиновим. ФОТО
22 серпень, 15:31
Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО
16 червень, 16:35
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО
10 червень, 14:38
10 червня Луцьк прощатиметься із загиблим воїном Тарасом Томашевичем 10 червня Луцьк прощатиметься із загиблим воїном Тарасом Томашевичем
08 червень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна та Росія домовилися про обмін 200 військовополонених – Ердоган
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині чоловік об стіну забив собаку: поліція відкрила «кримінал»
Сьогодні, 11:14
 0
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 11:07
 0
Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 10:49
 0
Медіа
відео
1/8