У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 10:49
У середу, 21 вересня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Сапожником Юрієм Михайловичем.
Про це повідомили у міськраді.
10 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобiлiзацiї на посаду стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї.
Старший солдат Сапожник Юрій Михайлович загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області.
Відспівування Героя розпочнеться об 11.30 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
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Про це повідомили у міськраді.
10 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобiлiзацiї на посаду стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї.
Старший солдат Сапожник Юрій Михайлович загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області.
Відспівування Героя розпочнеться об 11.30 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
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