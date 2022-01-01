У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв: розшукувані проживають в районі ЛПЗ
Сьогодні, 10:12
Луцькі оперативники встановлюють особи зловмисників. Вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні крадіжок з магазинів в обласному центрі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За цим фактом у провадженні слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження. Встановлено, що розшукувані проживають в районі ЛПЗ у Луцьку.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За цим фактом у провадженні слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження. Встановлено, що розшукувані проживають в районі ЛПЗ у Луцьку.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, негайно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 10:49
Росія випустила по Дніпропетровщині 100 снарядів за ніч
Сьогодні, 10:39
У Луцьку поліція просить впізнати злодіїв: розшукувані проживають в районі ЛПЗ
Сьогодні, 10:12
Коли розчистять річку Стир у Луцьку
Сьогодні, 09:50
Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових
Сьогодні, 09:30
Медіа