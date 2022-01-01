 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових

Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових
Росія втратила в Україні близько 54 810 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;
танків - 2216 (+4);
бойових броньованих машин - 4724 (+4);
артилерійських систем - 1323 (+10);
РСЗВ - 318 (+6);
засоби ППО - 168 (+0);
літаків - 252 (+1);
гелікоптерів - 217 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
крилаті ракети - 239 (+1);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
спеціальна техніка - 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Сьогодні, 09:21
Росія формує чотири стрілецькі батальйони із залученням викладачів військових закладів, – Генштаб
Сьогодні, 08:55
Німеччина передасть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки
19 вересень, 20:28
208 доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
19 вересень, 18:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли розчистять річку Стир у Луцьку
Сьогодні, 09:50
Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових
Сьогодні, 09:30
Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку 20 вересня
Сьогодні, 09:00
Росія формує чотири стрілецькі батальйони із залученням викладачів військових закладів, – Генштаб
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Сьогодні, 09:21
Росія формує чотири стрілецькі батальйони із залученням викладачів військових закладів, – Генштаб Росія формує чотири стрілецькі батальйони із залученням викладачів військових закладів, – Генштаб
Сьогодні, 08:55
Німеччина передасть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Німеччина передасть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки
19 вересень, 20:28
208 доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках 208 доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
19 вересень, 18:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли розчистять річку Стир у Луцьку
Сьогодні, 09:50
 0
Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових
Сьогодні, 09:30
 0
Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Сьогодні, 09:21
 0
Курс валют у Луцьку 20 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Росія формує чотири стрілецькі батальйони із залученням викладачів військових закладів, – Генштаб
Сьогодні, 08:55
 0
Медіа
відео
1/8