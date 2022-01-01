Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:



особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;

танків - 2216 (+4);

бойових броньованих машин - 4724 (+4);

артилерійських систем - 1323 (+10);

РСЗВ - 318 (+6);

засоби ППО - 168 (+0);

літаків - 252 (+1);

гелікоптерів - 217 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);

крилаті ракети - 239 (+1);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);

спеціальна техніка - 125 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила в Україні близько 54 810 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;танків - 2216 (+4);бойових броньованих машин - 4724 (+4);артилерійських систем - 1323 (+10);РСЗВ - 318 (+6);засоби ППО - 168 (+0);літаків - 252 (+1);гелікоптерів - 217 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);крилаті ракети - 239 (+1);кораблі /катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);спеціальна техніка - 125 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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