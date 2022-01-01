Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових
Сьогодні, 09:30
Росія втратила в Україні близько 54 810 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;
танків - 2216 (+4);
бойових броньованих машин - 4724 (+4);
артилерійських систем - 1323 (+10);
РСЗВ - 318 (+6);
засоби ППО - 168 (+0);
літаків - 252 (+1);
гелікоптерів - 217 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
крилаті ракети - 239 (+1);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
спеціальна техніка - 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;
танків - 2216 (+4);
бойових броньованих машин - 4724 (+4);
артилерійських систем - 1323 (+10);
РСЗВ - 318 (+6);
засоби ППО - 168 (+0);
літаків - 252 (+1);
гелікоптерів - 217 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
крилаті ракети - 239 (+1);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
спеціальна техніка - 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
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