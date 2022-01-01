Зеленська запросила короля Британії в Україну

Зеленська запросила короля Британії в Україну
Перша леді України Олена Зеленська та прем'єр Денис Шмигаль зустрілися із сином покійної Єлизавети ІІ, королем Британії Чарльзом ІІІ.

Зустріч відбулася у Букінгемському палаці, пише Telegram глави уряду.

«Мав честь зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом III у Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України щодо смерті Королеви Єлизавети II», - розповів він.

Також Шмигаль та дружина президента запросили короля в Україну.

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Теги: король Чарльз, Британія, Україна
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