На ярмарку у ліцеї на Волині зібрали майже 200 тисяч на дрони для ЗСУ

На ярмарку у ліцеї на Волині зібрали майже 200 тисяч на дрони для ЗСУ
Під час благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України, що відбувся в ковельському ліцеї № 13, зібрали 186 тисяч гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Фахівці Ковельського районного відділу центру долучилися до благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ, що відбувся в місцевому ліцеї № 13. Його вихованці взяли участь у різних активностях: виготовленні патріотичних оберегів, спортивних змаганнях, патріотичному караоке та квестах. У шкільній їдальні очі розбігалися від різноманіття смаколиків, які підготували для продажу діти та батьки.

Медики провели майстер-клас із миття рук для учнів молодших класів. Діткам показали техніку миття рук і наголосили на дотриманні правил особистої гігієни перед вживанням солодощів.

Спільними зусиллями під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 186 тисяч гривень, котрі планують витратити на придбання дронів для українських воїнів.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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