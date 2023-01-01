На ярмарку у ліцеї на Волині зібрали майже 200 тисяч на дрони для ЗСУ

Під час благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України, що відбувся в ковельському ліцеї № 13, зібрали 186 тисяч гривень.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Фахівці Ковельського районного відділу центру долучилися до, що відбувся в місцевому ліцеї № 13. Його вихованці взяли участь у різних активностях: виготовленні патріотичних оберегів, спортивних змаганнях, патріотичному караоке та квестах. У шкільній їдальні очі розбігалися від різноманіття смаколиків, які підготували для продажу діти та батьки.Медики провели майстер-клас із миття рук для учнів молодших класів. Діткам показали техніку миття рук і наголосили на дотриманні правил особистої гігієни перед вживанням солодощів.Спільними зусиллями під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 186 тисяч гривень, котрі планують витратити на придбання дронів для українських воїнів.