«На щиті» на рідну Волинь повертаються троє Героїв Анатолій Веремчук, Владислав Величко та Сергій Медведюк

Анатолія Веремчука з Городка, Величка Владислава із Замостя та Сергія Медведюка з Черська.



Про це



"Траурний кортеж із загиблим Владиславом Величком виїжджатиме з КП «Маневицька багатопрофільна лікарня» орієнтовно о 9.30 год далі по маршруту: Прилісне, Карасин, Замостя.



Траурний кортеж із загиблим Веремчуком Анатолієм Миколайовичем виїзджатиме з КП «Маневицька багатопрофільна лікарня» орієнтовно о 11.30 год далі по маршруту: Прилісне, Городок.



Просимо жителів громади гідно зустріти полеглих воїнів, та віддати шану за їхню мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни.



Зважаючи на те, що маємо одночасно двох загиблих воїнів в громаді, прощання з Владиславом та похоронна процесія пройде спочатку в Замості до обідньої пори, а після обіду пройде прощання та поховання на місцевому кладовищі Анатолія Миколайовича з Городка", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про точний час повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В четвер, 30 листопада, о 7-30 на території Колківської громади зустрічатимуть трьох загиблих Героїв, які востаннє "На щиті" повертатимуться додому:з Городка,із Замостя таз Черська.Про це повідомили у Прилісненській громаді."Траурний кортеж із загиблим Владиславом Величком виїжджатиме з КП «Маневицька багатопрофільна лікарня» орієнтовно о 9.30 год далі по маршруту: Прилісне, Карасин, Замостя.Траурний кортеж із загиблим Веремчуком Анатолієм Миколайовичем виїзджатиме з КП «Маневицька багатопрофільна лікарня» орієнтовно о 11.30 год далі по маршруту: Прилісне, Городок.Просимо жителів громади гідно зустріти полеглих воїнів, та віддати шану за їхню мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни.Зважаючи на те, що маємо одночасно двох загиблих воїнів в громаді, прощання з Владиславом та похоронна процесія пройде спочатку в Замості до обідньої пори, а після обіду пройде прощання та поховання на місцевому кладовищі Анатолія Миколайовича з Городка", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про точний час повідомлять додатково.

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