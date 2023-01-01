«Вже завтра полетять на голови окупантам», – «Українська команда» передала чергову партію дронів-камікадзе 144-й бригаді





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«Це відносно молоде військове формування. Але в його складі багато досвідчених воїнів, в тому числі легендарні захисники Донецького аеропорту. Вже незабаром ці хлопці відправляються на один з найгарячіших напрямків. Нехай наші дрони допоможуть їм ефективно бити ворога та збережуть життя», - йдеться у повідомленні «Української команди».



Волонтери висловлюють вдячність всім, хто допомагав збирати кошти на бойові безпілотники, а також кожному, хто боронить Україну на передовій.



«Сьогодні природа засипає окупантів снігом. А вже завтра до снігу, який летить на їхні голови, додадуться наші дрони-камікадзе», - наголосили в «Українській команді».



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» відправляє на передову близько 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Їх придбано на кошти, які «Українська команда» зібрала під час дрон-марафону.



Також повідомлялося, що «Українська команда» збирає на «теплі пакунки», в які входять грілки, сухі душі та присипки. Волонтери хочуть забезпечити такими наборами 50 тисяч захисників на передовій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб «Українська команда» передав чергову партію дронів-камікадзе бійцям 144-ї окремої бригади.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Це відносно молоде військове формування. Але в його складі багато досвідчених воїнів, в тому числі легендарні захисники Донецького аеропорту. Вже незабаром ці хлопці відправляються на один з найгарячіших напрямків. Нехай наші дрони допоможуть їм ефективно бити ворога та збережуть життя», - йдеться у повідомленні «Української команди».Волонтери висловлюють вдячність всім, хто допомагав збирати кошти на бойові безпілотники, а також кожному, хто боронить Україну на передовій.«Сьогодні природа засипає окупантів снігом. А вже завтра до снігу, який летить на їхні голови, додадуться наші дрони-камікадзе», - наголосили в «Українській команді».Раніше повідомлялося, що «Українська команда» відправляє на передову близько 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Їх придбано на кошти, які «Українська команда» зібрала під час дрон-марафону.Також повідомлялося, що «Українська команда» збирає на «теплі пакунки», в які входять грілки, сухі душі та присипки. Волонтери хочуть забезпечити такими наборами 50 тисяч захисників на передовій.

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