«Вже завтра полетять на голови окупантам», – «Українська команда» передала чергову партію дронів-камікадзе 144-й бригаді
Сьогодні, 16:40
Волонтерський штаб «Українська команда» передав чергову партію дронів-камікадзе бійцям 144-ї окремої бригади.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Це відносно молоде військове формування. Але в його складі багато досвідчених воїнів, в тому числі легендарні захисники Донецького аеропорту. Вже незабаром ці хлопці відправляються на один з найгарячіших напрямків. Нехай наші дрони допоможуть їм ефективно бити ворога та збережуть життя», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Волонтери висловлюють вдячність всім, хто допомагав збирати кошти на бойові безпілотники, а також кожному, хто боронить Україну на передовій.
«Сьогодні природа засипає окупантів снігом. А вже завтра до снігу, який летить на їхні голови, додадуться наші дрони-камікадзе», - наголосили в «Українській команді».
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» відправляє на передову близько 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Їх придбано на кошти, які «Українська команда» зібрала під час дрон-марафону.
Також повідомлялося, що «Українська команда» збирає на «теплі пакунки», в які входять грілки, сухі душі та присипки. Волонтери хочуть забезпечити такими наборами 50 тисяч захисників на передовій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Це відносно молоде військове формування. Але в його складі багато досвідчених воїнів, в тому числі легендарні захисники Донецького аеропорту. Вже незабаром ці хлопці відправляються на один з найгарячіших напрямків. Нехай наші дрони допоможуть їм ефективно бити ворога та збережуть життя», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Волонтери висловлюють вдячність всім, хто допомагав збирати кошти на бойові безпілотники, а також кожному, хто боронить Україну на передовій.
«Сьогодні природа засипає окупантів снігом. А вже завтра до снігу, який летить на їхні голови, додадуться наші дрони-камікадзе», - наголосили в «Українській команді».
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» відправляє на передову близько 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Їх придбано на кошти, які «Українська команда» зібрала під час дрон-марафону.
Також повідомлялося, що «Українська команда» збирає на «теплі пакунки», в які входять грілки, сухі душі та присипки. Волонтери хочуть забезпечити такими наборами 50 тисяч захисників на передовій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертаються троє Героїв Анатолій Веремчук, Владислав Величко та Сергій Медведюк
Сьогодні, 17:05
Лучани завтра прощатимуться із Героєм Олександром Барановим
Сьогодні, 16:44
«Вже завтра полетять на голови окупантам», – «Українська команда» передала чергову партію дронів-камікадзе 144-й бригаді
Сьогодні, 16:40
На Волині масово викликають газову «аварійку»
Сьогодні, 16:28
Аварія на Волині: зіткнулися три автівки
Сьогодні, 16:13