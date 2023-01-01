22-річна лучанка загинула на швидкісній трасі в Нідерландах
Сьогодні, 18:31
В Нідерландах на автомагістралі загинула 22-річна українка. Про це повідомило видання Rtlnieuws з посиланням на місцеву поліцію.
«Серйозна аварія сталася у суботу ввечері близько 23:30 на автомагістралі А1 біля Батмена. Трасою їхало авто на польських номерах із трьома людьми всередині. Дівчина їхала з відчиненим вікном, у неї випав телефон. Вона вийшла в темряві на дорогу, щоб знайти його, але робити це на автомагістралі категорично заборонено! Автомобілісти не могли її бачити і не побачили – нею проїхало кілька машин. За фактом зіткнення триває розслідування», - йдеться у повідомленні.
Відомо також, що спочатку поліція затримала водія, з яким їхала загибла, за підозрою у небезпечному водінні та причетності до трагедії. Однак, згодом водія відпустили, з’ясувавши, що це був нещасний випадок.
Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що 22-річною загиблою є лучанка Валентина Ковальчук. Про це розповіли її друзі.
"Вона була дуже позитивна, весела, ввічлива, доброзичлива, навчалась у військовому ліцеї...", - розповіла одна з її подруг Олександра.
Зараз усі небайдужі у соцмережах активно збирають кошти для рідних дівчини, щоб перевезти її тіло в Україну.
Якщо ви хочете допомогти фінансово, переказуйте кошти на картку 4149 4993 8004 0806 (Ковальчук Анастасія Андріївна).
«Серйозна аварія сталася у суботу ввечері близько 23:30 на автомагістралі А1 біля Батмена. Трасою їхало авто на польських номерах із трьома людьми всередині. Дівчина їхала з відчиненим вікном, у неї випав телефон. Вона вийшла в темряві на дорогу, щоб знайти його, але робити це на автомагістралі категорично заборонено! Автомобілісти не могли її бачити і не побачили – нею проїхало кілька машин. За фактом зіткнення триває розслідування», - йдеться у повідомленні.
Відомо також, що спочатку поліція затримала водія, з яким їхала загибла, за підозрою у небезпечному водінні та причетності до трагедії. Однак, згодом водія відпустили, з’ясувавши, що це був нещасний випадок.
Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що 22-річною загиблою є лучанка Валентина Ковальчук. Про це розповіли її друзі.
"Вона була дуже позитивна, весела, ввічлива, доброзичлива, навчалась у військовому ліцеї...", - розповіла одна з її подруг Олександра.
Зараз усі небайдужі у соцмережах активно збирають кошти для рідних дівчини, щоб перевезти її тіло в Україну.
Якщо ви хочете допомогти фінансово, переказуйте кошти на картку 4149 4993 8004 0806 (Ковальчук Анастасія Андріївна).
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюКоментарі 0
Останні новини
Першу ковзанку в Ковелі створить київська фірма
Сьогодні, 18:53
22-річна лучанка загинула на швидкісній трасі в Нідерландах
Сьогодні, 18:31
Українські хакери передали СБУ секретні документи рф
Сьогодні, 18:01