МОК допустив росіян і білорусів на Олімпіаду
Сьогодні, 16:50
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів до Ігор 2024 року в Парижі.
Їм дозволили виступати в нейтральному статусі, тобто без державної символіки, повідомляє МОК.
Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) вирішив, що індивідуальні нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію за існуючими системами кваліфікації Міжнародних федерацій на ігровому полі, будуть наділені правом змагатися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
Individual Neutral Athletes — це спортсмени з російським або білоруським паспортом. Будуть застосовані суворі умови відбору на основі рекомендацій, виданих Виконкомом МОК 28 березня 2023 року для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо виключення Олімпійського комітету росії зі свого складу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Їм дозволили виступати в нейтральному статусі, тобто без державної символіки, повідомляє МОК.
Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) вирішив, що індивідуальні нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію за існуючими системами кваліфікації Міжнародних федерацій на ігровому полі, будуть наділені правом змагатися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
Individual Neutral Athletes — це спортсмени з російським або білоруським паспортом. Будуть застосовані суворі умови відбору на основі рекомендацій, виданих Виконкомом МОК 28 березня 2023 року для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо виключення Олімпійського комітету росії зі свого складу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
МОК допустив росіян і білорусів на Олімпіаду
Сьогодні, 16:50