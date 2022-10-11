МОК допустив росіян і білорусів на Олімпіаду

МОК допустив росіян і білорусів на Олімпіаду
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів до Ігор 2024 року в Парижі.

Їм дозволили виступати в нейтральному статусі, тобто без державної символіки, повідомляє МОК.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) вирішив, що індивідуальні нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію за існуючими системами кваліфікації Міжнародних федерацій на ігровому полі, будуть наділені правом змагатися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Individual Neutral Athletes — це спортсмени з російським або білоруським паспортом. Будуть застосовані суворі умови відбору на основі рекомендацій, виданих Виконкомом МОК 28 березня 2023 року для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо виключення Олімпійського комітету росії зі свого складу.

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Теги: спорт, світ
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