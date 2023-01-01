Рятував життя у Серебрянському лісі: у фельдшера з Волині майже уся родина захищає країну від окупантів

Анатолій Пельц, котрий на посаді фельдшера медичного пункту у складі 100 Обр ТРО рятував життя побратимів у Серебрянському лісі. Усі, кому надавав медичну допомогу під час евакуації, лишились живими.



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Мали відправляти до Афганістану, але повернули на пів дорозі



Володимирчанин Анатолій Пельц - батько двох дітей, дідусь п’яти онуків вступив до лав ТРО у перші дні повномасштабного вторгнення. Його донька із зятем є військовослужбовцями, брат дружини також служить в одному з підрозділів ЗСУ. Тобто, майже уся родина захищає країну від окупантів. За освітою чоловік фельдшер, понад сорок років тому закінчив Ківерцівське медичне училище. Потім була служба в армії, де його готували до відправки в Афганістан. Однак йому, можна сказати, пощастило. Через проблеми зі здоров’ям на пів дороги повернули назад. Але навички, отримані у ті часи, згодилися на теперішній війні.



Анатолій працював фельдшером у селах Володимирського району та інших медичних закладах, поки життя не внесло корективи, і змусило перекваліфікуватись на таксиста. Кермо автівки доводилось крутити не один рік, щоб прогодувати сім’ю. Та незадовго до початку повномасштабного вторгнення повернувся до своєї професії на посаді фельдшера НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок. Думав, що спокійно допрацює до пенсії. Але усі плани полетіли шкереберть 24 лютого 2022 року.



«Я мобілізувався у перші місяці повномасштабної війни до 100 Обр ТРО, яка спочатку базувалася у Шацькому районі, на посаду фельдшера медичного пункту. Там вчилися рити окопи, проводити евакуацію поранених та іншим бойовим навичкам. Багатьом тоді здавалося незрозумілим, для чого щодня робити одне й те ж саме. Але наказ командира ніхто не обговорював. Вже коли потрапили на бойові позиції, зрозуміли, наскільки важливо окопатися не у півметровий окоп, а такий, щоб можна було сховатися. Адже від цього залежить життя. Також багато хто переконався у важливості навичок надання медичної допомоги. Зокрема, як правильно накладати та послаблювати турнікет, бинтувати рани, проводити реанімаційні заходи. Не завжди у військових є можливість отримати вчасно меддопомогу на полі бою через обстріли, тому вкрай важливо знати, як діяти у подібних ситуаціях. Якось до нас привезли пораненого бійця, якого підібрали цивільні. Крім уламкових поранень, у нього була важка травма ноги. Тоді його врятував китайський турнікет, який значно відрізняється якістю від американського. Річ утім, що сама рана була нижче коліна, і її вдалося забинтувати, а турнікет був накладений вище. З часом його потрібно було послаблювати, чого не було зроблено. Добре, що це був китайський, який не дуже добре тримав, і послабився сам по собі, що й врятувало від ампутації бійцю кінцівку».



Пекло у Серебрянському лісі



Наприкінці березня з Шацька батальйон перекинули на Лиманський напрямок. Позиції знаходились у Серебрянському лісі, який ще військові між собою називають «лісом чудес та смерті». Там тривають запеклі бої, у яких, на жаль, гинуть наші захисники, чимало так і лишаються зниклими безвісти. Знайомого Анатолія разом із трьома побратимами окупанти розстріляли, немов у тирі, коли ті пішли на завдання, після чого зняли все на відео та виклали у соцмережі. Одному з них дивом вдалося вижити, але від полону не врятувало. На сьогодні його доля залишається невідомою. Тіла побратимів через щільні обстріли не вдалося забрати.



Серебрянський ліс розташований біля Кремінної, яка межує з Донецькою областю. Окупанти з усіх сил намагаються вибити звідти ЗСУ, щоб мати вільний шлях на Білогорівку, яка є останнім форпостом Луганщини. Подальше просування дозволить противнику загрожувати Ямполю, Лиману та іншим містам. Щоб цього не допустити, хлопці волинської 100 ОБр ТРО разом з іншими бойовими підрозділами стримують ворога і не дають просунутися далі.



«Під час перебування у госпіталі, куди потрапив з контузією, познайомився з бійцем, від якого дізнався, як він разом із п’ятьма побратимами вісімнадцять годин вели бій з окопів. У результаті, їм вдалося відбити усі атаки й залишитись живими. Можна лише уявити, яких титанічних зусиль це вартувало. Ось так здобувається наша перемога».



«Найгірше, коли ти кричиш до водія, щоб той зупинив машину, а він тебе не чує»



В обов’язки Анатолія входило надання медичної допомоги пораненим, їхній супровід із передового медпункту до стабілізаційного, звідки їх перевозили до пункту медичної евакуації, що знаходиться у Лимані.



«У нас було 4-7 хвилин, щоб доїхати до позицій, з яких евакуйовували хлопців. Вже дорогою робили все можливе і неможливе, аби врятувати кожному з них життя, не зважаючи на ступінь поранення. Найважчими були моменти, коли під час евакуації потрібно зупинити машину, аби надати медичну допомогу, але ситуація не дозволяє. Ти кричиш до водія, а він не чує, усе навколо гримить, свистить, поруч розриваються снаряди, чути як уламки б'ються об машину. Але у такі хвилини переживаєш не за себе, а за пораненого, і, попри пекельні умови евакуації, продовжуєш виконувати свою роботу, при тому намагаючись тримати з ним словесний контакт, аби мати розуміння, як себе почуває. Одного разу евакуйовували бійця, і я всю дорогу розмовляв із ним, розпитував про родину, роботу. Дізнався, що той має трьох доньок. Тоді пообіцяв йому, що обов’язково погуляємо на їхньому весіллі. Іншим разом доставили у стабілізаційний пункт воїна з надважкими травмами: голова скальпована, носа майже немає, тіло прошите наскрізь уламками. Передавши його колегам, стали прибирати у машині, і вже збиралися повертатися, як помітили, що автівка, у якій знаходився поранений, нікуди не поїхала. Виявилось, що у нього сталася клінічна смерть, і медики проводили реанімаційні заходи. На щастя, їм вдалося запустити його серце, він живий», - розповідає чоловік.



У розмові Анатолій не приховує, що сили противника значно переважають, як в озброєнні, так і в живій силі. На кожен наш постріл росіяни відповідають трьома.



«Ворог хитрий та підступний. У нього відсутні моральні принципи. Він прийшов нас вбивати, і ми зобов’язані захищатися та нищити його, - говорить він. - Хлопцям вкрай важко, але вони тримаються, і дають гідну відсіч. Дуже прикро усвідомлювати та бачити, що люди цього не розуміють. Після повернення звідти довго не міг звикнути до життя по іншу лінію фронту. І досі розриває на частини, коли дивлюся, як багато хто живе, ніби немає війни. А вона є. Вона забирає життя найкращих. А скільки так і залишиться зниклими безвісти. І якщо ми будемо й далі так себе поводити, вона прийде у наші оселі».



«Місцеві не дуже приязно до нас ставились»



Щодо настроїв місцевого населення на прифронтових територіях, де базувався їхній підрозділ, Анатолій говорить, що там не надто приязне ставлення у нього до військових. Не усі люди так налаштовані, але переважна більшість. Від деяких жителів доводилось чути про те, що чимало тамтешніх чоловіків воює на боці окупантів. «Зізнаюся, з настанням темряви намагалися не виходити на вулицю. А сутеніє там швидко, і ночі настільки темні, хоч око виколи. Не такі як у нас на Волині, - зоряні та місячні».



На завершення розмови Анатолій Пельц зазначає, що ми маємо вчитися жити у країні, яка межує з державами-агресорами. Тому вже зі школи потрібно вчити дітей надавати першу медичну допомогу та користуватися зброєю. Аби у потрібний момент вони вміли допомогти не лише собі, а й іншим, а також знати, як захистити себе та свою родину. «Такі навчання мають бути запроваджені у шкільну програму», - додає він.



Анатолій звільнився з лав ЗСУ у зв’язку з виходом на заслужений відпочинок у серпні. «60 – то трохи є, - намагаючись жартувати, говорить він. – Таких як я, дідів, у батальйоні було п’ять. Хоч і справлялися з усім, але вік та букет із хвороб даються взнаки».



Після повернення з фронту фельдшер ще довго не міг адаптуватися до мирного життя. Він і досі щоночі прокидається, дивиться на годинник та виходить на вулицю, там запалює цигарку, і думками опиняється на чергуванні. Його серце так і залишилось між обгорілих стовбурів сосен Серебрянського лісу, у якому витають душі загиблих побратимів, і який назавжди залишиться у його пам’яті, як форпост між добром і злом.



Жанна БІЛОЦЬКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відзнаку Головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного «Золотий хрест» отримав володимирчанин, котрий на посаді фельдшера медичного пункту у складі 100 Обр ТРО рятував життя побратимів у Серебрянському лісі. Усі, кому надавав медичну допомогу під час евакуації, лишились живими.Про це пише ВСН Володимирчанин Анатолій Пельц - батько двох дітей, дідусь п’яти онуків вступив до лав ТРО у перші дні повномасштабного вторгнення. Його донька із зятем є військовослужбовцями, брат дружини також служить в одному з підрозділів ЗСУ. Тобто, майже уся родина захищає країну від окупантів. За освітою чоловік фельдшер, понад сорок років тому закінчив Ківерцівське медичне училище. Потім була служба в армії, де його готували до відправки в Афганістан. Однак йому, можна сказати, пощастило. Через проблеми зі здоров’ям на пів дороги повернули назад. Але навички, отримані у ті часи, згодилися на теперішній війні.Анатолій працював фельдшером у селах Володимирського району та інших медичних закладах, поки життя не внесло корективи, і змусило перекваліфікуватись на таксиста. Кермо автівки доводилось крутити не один рік, щоб прогодувати сім’ю. Та незадовго до початку повномасштабного вторгнення повернувся до своєї професії на посаді фельдшера НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок. Думав, що спокійно допрацює до пенсії. Але усі плани полетіли шкереберть 24 лютого 2022 року.«Я мобілізувався у перші місяці повномасштабної війни до 100 Обр ТРО, яка спочатку базувалася у Шацькому районі, на посаду фельдшера медичного пункту. Там вчилися рити окопи, проводити евакуацію поранених та іншим бойовим навичкам. Багатьом тоді здавалося незрозумілим, для чого щодня робити одне й те ж саме. Але наказ командира ніхто не обговорював. Вже коли потрапили на бойові позиції, зрозуміли, наскільки важливо окопатися не у півметровий окоп, а такий, щоб можна було сховатися. Адже від цього залежить життя. Також багато хто переконався у важливості навичок надання медичної допомоги. Зокрема, як правильно накладати та послаблювати турнікет, бинтувати рани, проводити реанімаційні заходи. Не завжди у військових є можливість отримати вчасно меддопомогу на полі бою через обстріли, тому вкрай важливо знати, як діяти у подібних ситуаціях. Якось до нас привезли пораненого бійця, якого підібрали цивільні. Крім уламкових поранень, у нього була важка травма ноги. Тоді його врятував китайський турнікет, який значно відрізняється якістю від американського. Річ утім, що сама рана була нижче коліна, і її вдалося забинтувати, а турнікет був накладений вище. З часом його потрібно було послаблювати, чого не було зроблено. Добре, що це був китайський, який не дуже добре тримав, і послабився сам по собі, що й врятувало від ампутації бійцю кінцівку».Наприкінці березня з Шацька батальйон перекинули на Лиманський напрямок. Позиції знаходились у Серебрянському лісі, який ще військові між собою називають «лісом чудес та смерті». Там тривають запеклі бої, у яких, на жаль, гинуть наші захисники, чимало так і лишаються зниклими безвісти. Знайомого Анатолія разом із трьома побратимами окупанти розстріляли, немов у тирі, коли ті пішли на завдання, після чого зняли все на відео та виклали у соцмережі. Одному з них дивом вдалося вижити, але від полону не врятувало. На сьогодні його доля залишається невідомою. Тіла побратимів через щільні обстріли не вдалося забрати.Серебрянський ліс розташований біля Кремінної, яка межує з Донецькою областю. Окупанти з усіх сил намагаються вибити звідти ЗСУ, щоб мати вільний шлях на Білогорівку, яка є останнім форпостом Луганщини. Подальше просування дозволить противнику загрожувати Ямполю, Лиману та іншим містам. Щоб цього не допустити, хлопці волинської 100 ОБр ТРО разом з іншими бойовими підрозділами стримують ворога і не дають просунутися далі.«Під час перебування у госпіталі, куди потрапив з контузією, познайомився з бійцем, від якого дізнався, як він разом із п’ятьма побратимами вісімнадцять годин вели бій з окопів. У результаті, їм вдалося відбити усі атаки й залишитись живими. Можна лише уявити, яких титанічних зусиль це вартувало. Ось так здобувається наша перемога».В обов’язки Анатолія входило надання медичної допомоги пораненим, їхній супровід із передового медпункту до стабілізаційного, звідки їх перевозили до пункту медичної евакуації, що знаходиться у Лимані.«У нас було 4-7 хвилин, щоб доїхати до позицій, з яких евакуйовували хлопців. Вже дорогою робили все можливе і неможливе, аби врятувати кожному з них життя, не зважаючи на ступінь поранення. Найважчими були моменти, коли під час евакуації потрібно зупинити машину, аби надати медичну допомогу, але ситуація не дозволяє. Ти кричиш до водія, а він не чує, усе навколо гримить, свистить, поруч розриваються снаряди, чути як уламки б'ються об машину. Але у такі хвилини переживаєш не за себе, а за пораненого, і, попри пекельні умови евакуації, продовжуєш виконувати свою роботу, при тому намагаючись тримати з ним словесний контакт, аби мати розуміння, як себе почуває. Одного разу евакуйовували бійця, і я всю дорогу розмовляв із ним, розпитував про родину, роботу. Дізнався, що той має трьох доньок. Тоді пообіцяв йому, що обов’язково погуляємо на їхньому весіллі. Іншим разом доставили у стабілізаційний пункт воїна з надважкими травмами: голова скальпована, носа майже немає, тіло прошите наскрізь уламками. Передавши його колегам, стали прибирати у машині, і вже збиралися повертатися, як помітили, що автівка, у якій знаходився поранений, нікуди не поїхала. Виявилось, що у нього сталася клінічна смерть, і медики проводили реанімаційні заходи. На щастя, їм вдалося запустити його серце, він живий», - розповідає чоловік.У розмові Анатолій не приховує, що сили противника значно переважають, як в озброєнні, так і в живій силі. На кожен наш постріл росіяни відповідають трьома.«Ворог хитрий та підступний. У нього відсутні моральні принципи. Він прийшов нас вбивати, і ми зобов’язані захищатися та нищити його, - говорить він. - Хлопцям вкрай важко, але вони тримаються, і дають гідну відсіч. Дуже прикро усвідомлювати та бачити, що люди цього не розуміють. Після повернення звідти довго не міг звикнути до життя по іншу лінію фронту. І досі розриває на частини, коли дивлюся, як багато хто живе, ніби немає війни. А вона є. Вона забирає життя найкращих. А скільки так і залишиться зниклими безвісти. І якщо ми будемо й далі так себе поводити, вона прийде у наші оселі».Щодо настроїв місцевого населення на прифронтових територіях, де базувався їхній підрозділ, Анатолій говорить, що там не надто приязне ставлення у нього до військових. Не усі люди так налаштовані, але переважна більшість. Від деяких жителів доводилось чути про те, що чимало тамтешніх чоловіків воює на боці окупантів. «Зізнаюся, з настанням темряви намагалися не виходити на вулицю. А сутеніє там швидко, і ночі настільки темні, хоч око виколи. Не такі як у нас на Волині, - зоряні та місячні».На завершення розмови Анатолій Пельц зазначає, що ми маємо вчитися жити у країні, яка межує з державами-агресорами. Тому вже зі школи потрібно вчити дітей надавати першу медичну допомогу та користуватися зброєю. Аби у потрібний момент вони вміли допомогти не лише собі, а й іншим, а також знати, як захистити себе та свою родину. «Такі навчання мають бути запроваджені у шкільну програму», - додає він.Анатолій звільнився з лав ЗСУ у зв’язку з виходом на заслужений відпочинок у серпні. «60 – то трохи є, - намагаючись жартувати, говорить він. – Таких як я, дідів, у батальйоні було п’ять. Хоч і справлялися з усім, але вік та букет із хвороб даються взнаки».Після повернення з фронту фельдшер ще довго не міг адаптуватися до мирного життя. Він і досі щоночі прокидається, дивиться на годинник та виходить на вулицю, там запалює цигарку, і думками опиняється на чергуванні. Його серце так і залишилось між обгорілих стовбурів сосен Серебрянського лісу, у якому витають душі загиблих побратимів, і який назавжди залишиться у його пам’яті, як форпост між добром і злом.

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