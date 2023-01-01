Раптово перестало битись серце захисника з Волині Михайла Шинкарука

Раптово перестало битись серце захисника з Волині Михайла Шинкарука
Помер військовослужбовець з села Верба Володимирського району Михайло Шинкарук.

Про це повідомив священник Борис Наумчук.

"Велика біда сьогодні увірвалась до нашої Вербської громади. Раптово перестало битись серце нашого захисника, люблячого оловіка, батька трьох діток, штаб-сержанта, командира взводу воїна Михайла Шинкарука.

Від усієї громади приношу щирі слова співчуття дружині Галині, діткам, сестрі, батькам, побратимам та усій родині з приводу важкої втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чин похорону відбудеться сьогодні, 14 грудня, о 12.00.

"Велике прохання усім небайдужим долучитись до коридору шани по дорозі з дому до храму, щоб гідно провести в останню дорогу воїна Михайла!" - наголошує отець Борис.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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