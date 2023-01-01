Раптово перестало битись серце захисника з Волині Михайла Шинкарука

Михайло Шинкарук.



Про це Борис Наумчук.



"Велика біда сьогодні увірвалась до нашої Вербської громади. Раптово перестало битись серце нашого захисника, люблячого оловіка, батька трьох діток, штаб-сержанта, командира взводу воїна Михайла Шинкарука.



Від усієї громади приношу щирі слова співчуття дружині Галині, діткам, сестрі, батькам, побратимам та усій родині з приводу важкої втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться сьогодні, 14 грудня, о 12.00.



"Велике прохання усім небайдужим долучитись до коридору шани по дорозі з дому до храму, щоб гідно провести в останню дорогу воїна Михайла!" - наголошує отець Борис.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер військовослужбовець з села Верба Володимирського районуПро це повідомив священник"Велика біда сьогодні увірвалась до нашої Вербської громади. Раптово перестало битись серце нашого захисника, люблячого оловіка, батька трьох діток, штаб-сержанта, командира взводу воїна Михайла Шинкарука.Від усієї громади приношу щирі слова співчуття дружині Галині, діткам, сестрі, батькам, побратимам та усій родині з приводу важкої втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться сьогодні, 14 грудня, о 12.00."Велике прохання усім небайдужим долучитись до коридору шани по дорозі з дому до храму, щоб гідно провести в останню дорогу воїна Михайла!" - наголошує отець Борис.

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