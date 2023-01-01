У Луцьку встановлюють осіб, які кидають каміння та інші предмети у маршрутки в районі Вересневого, проспектах Молоді, Відродження та інших.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У зв'язку із неодноразовими фактами кидання каміння та інших предметів невстановленими особами в автобуси, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах міста Луцька, зокрема, в районі Вересневого, проспектах Молоді, Відродження та інших, працівники поліції, муніципальної варти здійснюють заходи щодо встановлення осіб, які здійснюють протиправні дії.Громадянам, яким відомо про осіб, які чинять хуліганські дії, просимо надавати інформацію працівникам Національної поліції за телефоном: 102, працівникам відділу “Група швидкого реагування” муніципальної варти — 774 100. Анонімність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.