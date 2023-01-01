Наєв показав, як на північному кордоні посилюють рубежі першої і другої смуг оборони





Про це Сергій Наєв.



"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони.



Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", - йдеться в повідомленні.



Наєв наголосив, якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, які будуть готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації.

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