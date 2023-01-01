Захисники за добу знищили 1300 окупантів та 33 безпілотники





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 342800 (+1300) осіб,



– танків - 5692 (+10),



– бойових броньованих машин - 10616 (+22),



– артилерійських систем - 8088 (+12),



– РСЗВ - 920 (+1),



– засоби ППО - 605 (+0),



– літаків - 324 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33),



– крилаті ракети - 1606 (+10),



– кораблі / катери - 22 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13),



– спеціальна техніка - 1185 (+9).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 342 800 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 342800 (+1300) осіб,– танків - 5692 (+10),– бойових броньованих машин - 10616 (+22),– артилерійських систем - 8088 (+12),– РСЗВ - 920 (+1),– засоби ППО - 605 (+0),– літаків - 324 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33),– крилаті ракети - 1606 (+10),– кораблі / катери - 22 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13),– спеціальна техніка - 1185 (+9).Дані уточнюються.

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