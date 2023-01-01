Захисники за добу знищили 1300 окупантів та 33 безпілотники
Сьогодні, 09:50
Загалом росія вже втратила в Україні 342 800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 342800 (+1300) осіб,
– танків - 5692 (+10),
– бойових броньованих машин - 10616 (+22),
– артилерійських систем - 8088 (+12),
– РСЗВ - 920 (+1),
– засоби ППО - 605 (+0),
– літаків - 324 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33),
– крилаті ракети - 1606 (+10),
– кораблі / катери - 22 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13),
– спеціальна техніка - 1185 (+9).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 342800 (+1300) осіб,
– танків - 5692 (+10),
– бойових броньованих машин - 10616 (+22),
– артилерійських систем - 8088 (+12),
– РСЗВ - 920 (+1),
– засоби ППО - 605 (+0),
– літаків - 324 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33),
– крилаті ракети - 1606 (+10),
– кораблі / катери - 22 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13),
– спеціальна техніка - 1185 (+9).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Наєв показав, як на північному кордоні посилюють рубежі першої і другої смуг оборони
Сьогодні, 10:00
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
Сьогодні, 09:58
Захисники за добу знищили 1300 окупантів та 33 безпілотники
Сьогодні, 09:50
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Стеблянко
Сьогодні, 09:37
Курс валют у Луцьку 14 грудня
Сьогодні, 09:22