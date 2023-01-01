Захисники за добу знищили 1300 окупантів та 33 безпілотники

Захисники за добу знищили 1300 окупантів та 33 безпілотники
Загалом росія вже втратила в Україні 342 800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 342800 (+1300) осіб,

– танків - 5692 (+10),

– бойових броньованих машин - 10616 (+22),

– артилерійських систем - 8088 (+12),

– РСЗВ - 920 (+1),

– засоби ППО - 605 (+0),

– літаків - 324 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33),

– крилаті ракети - 1606 (+10),

– кораблі / катери - 22 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13),

– спеціальна техніка - 1185 (+9).

Дані уточнюються.

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Теги: втрати ворога
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