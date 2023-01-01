Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Стеблянко

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Стеблянко
На війні загинув військовослужбовець Юрій Стеблянко, житель міста Ківерці , 1978 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"16 грудня зустрічаємо траурний кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Стеблянка орієнтовно о 10.30.

Маршрут: Пилипа Орлика- Київська - Літописна - Незалежності - Відродження - Залізнична - Волі (Маяковського) - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Квартальна ( до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж 16 грудня.

11.30 год. - колона пішою ходою вирушають до Свято-Миколаївської церкви, де відспівають загиблого.

(Маршрут: Квартальна - Ярослава Мудрого - Володимирська).

Від церкви піша хода прямуватиме до міського кладовища.

(Маршрут: Володимирська- Соборності - Степана Бандери).

Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

"Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя Юрія. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Стеблянко

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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