Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Стеблянко
Сьогодні, 09:37
На війні загинув військовослужбовець Юрій Стеблянко, житель міста Ківерці , 1978 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"16 грудня зустрічаємо траурний кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Стеблянка орієнтовно о 10.30.
Маршрут: Пилипа Орлика- Київська - Літописна - Незалежності - Відродження - Залізнична - Волі (Маяковського) - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Квартальна ( до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж 16 грудня.
11.30 год. - колона пішою ходою вирушають до Свято-Миколаївської церкви, де відспівають загиблого.
(Маршрут: Квартальна - Ярослава Мудрого - Володимирська).
Від церкви піша хода прямуватиме до міського кладовища.
(Маршрут: Володимирська- Соборності - Степана Бандери).
Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя Юрія. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"16 грудня зустрічаємо траурний кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Стеблянка орієнтовно о 10.30.
Маршрут: Пилипа Орлика- Київська - Літописна - Незалежності - Відродження - Залізнична - Волі (Маяковського) - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Квартальна ( до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж 16 грудня.
11.30 год. - колона пішою ходою вирушають до Свято-Миколаївської церкви, де відспівають загиблого.
(Маршрут: Квартальна - Ярослава Мудрого - Володимирська).
Від церкви піша хода прямуватиме до міського кладовища.
(Маршрут: Володимирська- Соборності - Степана Бандери).
Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя Юрія. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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