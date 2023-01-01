Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Стеблянко

Юрій Стеблянко, житель міста Ківерці , 1978 року народження.



Про це



"16 грудня зустрічаємо траурний кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Стеблянка орієнтовно о 10.30.



Маршрут: Пилипа Орлика- Київська - Літописна - Незалежності - Відродження - Залізнична - Волі (Маяковського) - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Квартальна ( до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться теж 16 грудня.



11.30 год. - колона пішою ходою вирушають до Свято-Миколаївської церкви, де відспівають загиблого.



(Маршрут: Квартальна - Ярослава Мудрого - Володимирська).



Від церкви піша хода прямуватиме до міського кладовища.



(Маршрут: Володимирська- Соборності - Степана Бандери).



Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



"Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя Юрія. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовослужбовець, житель міста Ківерці , 1978 року народження.Про це повідомили у громаді."16 грудня зустрічаємо траурний кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Стеблянка орієнтовно о 10.30.Пилипа Орлика- Київська - Літописна - Незалежності - Відродження - Залізнична - Волі (Маяковського) - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Квартальна ( до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться теж 16 грудня.11.30 год. - колона пішою ходою вирушають до Свято-Миколаївської церкви, де відспівають загиблого.(Маршрут: Квартальна - Ярослава Мудрого - Володимирська).Від церкви піша хода прямуватиме до міського кладовища.(Маршрут: Володимирська- Соборності - Степана Бандери).Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища."Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя Юрія. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.

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